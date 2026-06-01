放棄280萬年薪！55歲大叔創業漏做「1關鍵」 僅10個月慘破產超後悔

放棄280萬年薪！55歲大叔創業，因誤信多年合作客戶的「口頭承諾」，僅10個月慘破產超後悔。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「我簡直不敢相信自己竟然會相信那些話，現在只能詛咒自己的天真……」在東京1家咖啡館裡，現年56歲的木村和也（化名）後悔說著。1年前，他還是日本上市公司的經理，坐擁高達1400萬日圓（約合新台幣280萬元）的年薪，在職涯陷入停滯時，毅然決然辭職，豪砸1800萬日圓（約新台幣360萬）退休金創業，沒想到因誤信多年合作客戶的「口頭承諾」，不僅公司僅維持10個月就破產，而他也陷入中年失業，現甚至願意從合約工做起。

日媒報導，木村先生的轉折點發生在50歲出頭，當時他感覺在公司體制下的發展已達天花板，職涯陷入停滯。此時，多年合作的客戶、已獨立開設IT公司的A先生向他招手：「如果木村出來自己做，我們就把整年度的專案外包給你！一起幹吧！」

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這番話加上具體的金額報價，讓木村信心倍增。55歲那年，他毅然遞出辭呈，砸下1800萬日圓的退休遣散費與畢生積蓄，滿懷壯志地成立了IT顧問公司。但他萬萬沒想到，這份對「熟人交情」的過度自信，成了毀滅的導火線。

公司剛成立，致命的危機就悄悄降臨，每當木村要求簽訂正式合約時，A先生總是推託：「母公司那邊審查比預期久，下個月一定簽，你先開始做準備。」

出於長年的信任，木村在沒有任何書面契約的情況下，直接開始了實際工作並投入前期資金。4個月後，A先生開始失聯；當木村好不容易通上電話，迎來的卻是晴天霹靂，A先生的公司因大客戶抽單陷入財務危機，木村的合作案直接被無情取消。

由於缺乏法律保障，木村手中沒有任何具法律效益的合約，前期的投資與心血瞬間化為烏有。

夢想破碎後，木村試圖尋找新客戶，卻狠狠被現實賞了一巴掌，他發現，過去對他禮遇有加的廠商，看中的根本不是他個人，而是背後那家「上市公司」的招牌。

「我嚴重低估了獨立銷售的難度，我以前的人脈，全靠公司的聲譽在撐。」木村感嘆。為了生存，他只能在眾包網站上接微薄低廉的零工，月收入甚至不到10萬日圓（約新台幣2萬），甚至連基本生活費都不夠付。最終，在苦撐10個月後，他不得不選擇關門清算。

如今，木村先生正面臨更嚴峻的高齡再就業障礙，因許多企業擔心當慣主管的中年人無法適應新體制。木村無奈表示：「現在哪怕薪水砍半、從合約工做起，我都願意……」。

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