黃金不妙？技術面驚現1訊號 最慘情況曝光了

黃金近日呈現震盪走勢。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，黃金正接近一個潛在的轉折點，這可能決定它今年的跌勢是會延續，還是會形成一波反彈。其中，200日均線被廣泛視爲判斷長期牛熊格局的重要指標，目前200日移動平均線約每盎司4394美元，一旦失守，黃金可能下探今年3月低點4097.99美元。

路透報導，黃金的困境始於今年年初，當時其價格曾大幅飆升，但隨後在1月30日迅速暴跌。技術分析師將這種價格走勢稱為「衝頂回落」（blow-off top），即價格在短時間內快速衝高後迅速反轉，往往意味着一輪上漲行情接近尾聲。

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自那以後，黃金的反彈嘗試均遭遇重挫，呈現反彈的最高點比上一次的最高點還要低，這是熊市趨勢的關鍵訊號。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，目前金價已回落至約4394美元附近的200日移動平均線區域，200日移動平均線在幫助交易者識別潛在的長期趨勢發揮重要作用。

值得注意的是，當前200日均線附近還聚集着多個重要技術位置，包括：去年10月高點4381.21美元；布林通道（Bollinger band）約4417美元；200日移動平均線約4394美元。分析人士指出，多項關鍵技術指標重疊，使這一價格區域的重要性進一步提升。

如果金價果斷跌破去年 10 月高峰、布林通道和 200 日移動均線所標示的區域，則預期金價可能會跌至 4097.99 美元，即去年 3 月的低點，甚至更低。

然而，價格走勢和其他技術指標表明，多空雙方正在圍繞這一區域展開拉鋸戰。如果價格回升至本月高點 4773.14 美元上方，將降低市場對進一步下跌的預期，並可能為價格反彈奠定基礎。

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