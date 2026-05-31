當年沒人看好的打工點子 竟讓2名高中生8年後翻身「年賺1900萬」

美國2名青年，靠著割草、除草等簡單勞力工作起家，把高中時的課後兼差變成正式事業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕許多年輕人夢想創業，卻苦於沒有資金、經驗或人脈。然而，美國有2名高中生卻靠著割草、除草等簡單勞力工作起家，不僅把課後兼差變成正式事業，年營收更從最初的數千美元一路成長至近60萬美元（約新台幣1877萬元），今年甚至有望突破70萬美元（約新台幣2189萬元）。

美媒報導，住在美國科羅拉多州的希斯科（Anthony Heathco）與勞許（Colton Roush）在2018年時僅15歲。當時兩人和許多高中生一樣，希望能賺些零用錢買喜歡的球鞋和衣服，但受限於年齡，既無法正式求職，也不想像小朋友一樣擺檸檬水攤做生意。

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於是，勞許的母親在社區社群平台發文，替兩人尋找庭院維護工作機會。沒多久，一名年長居民主動聯繫，希望他們協助整理庭院、除草、修繕灌溉系統以及進行各種勞力工作。

從放學後到週末，兩人幾乎天天報到，逐漸累積相關經驗與客戶基礎。除了固定客戶外，他們也開始接下鄰居的割草工作，並以「Roadkill」作為服務品牌名稱。高中期間，這項副業每年可替兩人帶來約5000至1萬美元（約新台幣16萬至31萬元）收入。雖然金額不算驚人，但已讓他們看到創業的可能性。

轉捩點出現在高中畢業前。長期合作的客戶認為，若就此放棄實在可惜，因此鼓勵兩人將副業正式轉型為公司經營。受到啟發後，兩人開始研究景觀設計與庭院工程市場，希望在割草服務之外，承接更多高單價工程項目。隨著業務擴大，他們也決定添購專業設備，提高施工效率。

當時兩人靠著多年存下的積蓄，購買專業設備。這項決策後來成為事業快速成長的重要關鍵。原本需要一週才能完成的工程，在專業設備協助下，往往幾天內就能完工，大幅提升接案能力與獲利空間。

高中畢業後第一年，公司營收約2萬美元；隔年迅速成長至12萬美元。眼見事業逐漸站穩腳步，兩人決定辭去其他兼職工作，全心投入公司經營。此後營收持續攀升，從35萬美元（約新台幣1095萬元）、50萬美元（約新台幣1564萬元）一路成長至去年的近60萬美元。今年預估營收更將突破70萬美元大關。

儘管公司營運規模不斷擴大，但兩位創辦人並未急著提高個人收入。兩人表示，自己僅領取固定薪資，大部分獲利都重新投入公司，用於購買設備、車輛與擴大團隊規模。目前公司已擁有8名員工，負責庭院維護、景觀施工與安裝工程等業務。

不過，創業過程並非一路順遂。勞許坦言，年輕一直是最大的挑戰之一。18歲時，當兩人上門向客戶提案時，不少屋主看到站在門口的是兩個剛畢業的年輕人，難免對其專業能力產生疑慮。

此外，他們還必須與當地經營數十年的大型景觀公司競爭。相較於擁有數十名員工與完整團隊的老牌業者，剛起步的公司在人力與資源方面明顯居於劣勢。

所幸，兩人憑藉施工品質與服務態度逐漸建立口碑。隨著客戶滿意度提升，轉介紹成為公司最重要的業務來源。如今，多數大型案件都來自既有客戶推薦與鄰里口耳相傳。

回顧創業歷程，兩人也向有志創業的年輕人提出建議。他們認為，許多人受到網路上一夜致富故事影響，誤以為創業成功能夠快速實現，但事實上，真正的事業往往需要長時間累積信譽與客戶關係。

勞許表示，創業初期遭遇挫折、失去客戶或收入不穩定都十分正常，重要的是持續提供高品質服務並堅持下去。而希斯科則分享自己高中畢業紀念冊上的一句座右銘「不要選擇一件能讓你賺錢的事，然後逼自己喜歡它；而是選擇一件你真正熱愛的事，再努力讓它替你賺錢。」

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