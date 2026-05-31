藍色起源火箭測試爆炸恐需半年重建 與SpaceX差距再拉大

太空公司藍源（Blue Origin）28日在測試其新葛倫火箭時發生爆炸事故，導致發射台嚴重受損。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）本月28日在測試其新葛倫火箭（New Glenn）期間發生爆炸事故，導致發射台嚴重受損。最新報導指出，修復發射台時間可能長達半年甚至更久，這不僅打亂亞馬遜衛星部署計畫，也可能進一步鞏固SpaceX在商業發射市場的領先地位。

綜合媒體報導，藍色起源28日對新葛倫火箭進行測試，但在熱火測試（hotfire test）過程中遇到異常情況，火箭在發射台上瞬間爆炸並引發大火，冒出大量濃煙。所幸事故未造成人員傷亡，目前公司正調查爆炸原因。

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《路透》援引知情人士消息報導，新葛倫火箭爆炸後，發射台幾乎被完全摧毀，工程團隊預估至少需要6個月進行重建，實際修復時間甚至可能更長。

航太顧問公司Analysys Mason的太空業務主管格雷尼耶（Antoine Grenier）表示，雖然藍色起源有能力從事故中恢復，但重建發射設施絕非短時間內能完成的工作。他指出，SpaceX曾於2016年發生獵鷹9號（Falcon 9）火箭發射台爆炸事故，當時花費超過1年時間修復受損設施。

報導指出，亞馬遜近年已增加多家發射合作夥伴，包括SpaceX，以降低對單一火箭的依賴。不過分析人士認為，若新葛倫火箭因此停飛數月，亞馬遜衛星部署與後續發射計畫恐受到影響，也將使SpaceX在全球商業發射市場取得更大優勢。

這起事故也可能波及藍色起源與美國國家航空暨太空總署（NASA）的月球探索計畫。新葛倫火箭原訂於今年稍晚發射藍色起源首艘Blue Moon月球登陸器，而NASA日前才授予藍色起源一項合約，將於2028年Artemis 4任務前運送兩輛月球探測車。目前NASA正評估事故對Artemis計畫及未來月球基地計畫的潛在影響。

對於藍色起源發生事故，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）也在社群平台X上向貝佐斯表達慰問，表示「很遺憾看到這件事，希望你們能盡快恢復」，隨後並引用拉丁文名句「Ad astra per aspera（歷經艱難，終抵群星）」回應貝佐斯。

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