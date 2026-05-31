豁免232關稅大利多 法人：增加航太業者在美接單競爭力

法人指出，航太業者產品豁免232關稅後，將大幅提升在美接單競爭力，擴大在美的戰略布局，對漢翔是大利多。（圖取自漢翔官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕 美國落實對台非半導體232關稅優惠，其中，航太零組件的鋼鋁銅衍生品則直接豁免232關稅，只剩下最惠國稅率MFN（Most-Favored-Nation Rate）稅率，整體平均稅率約1.12%。對此，法人指出，航太業者產品豁免232關稅後，將大幅提升在美接單競爭力，擴大在美的戰略布局。

行政院副院長鄭麗君日前指出，台美歷經密切的連繫溝通，美方此次正式公告，我國輸美航空器零組件中之鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅，僅課徵最惠國待遇稅率MFN，且回溯自5月1日起生效。

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法人分析，過去美國依據《貿易擴張法》第232條對全球鋼鋁及其衍生品課徵高額懲罰性關稅，對承接美系航空Tier 1大廠零組件加工的台廠，可說毛利承壓，此次豁免條款對長年深耕波音（Boeing）、奇異（GE）等台廠供應鏈，包括漢翔、駐龍、寶一及晟田等可說是大利多。

漢翔輸美產品以航太結構為主，民機業務的終端客戶中，加拿大龐巴迪佔營收比重約40%、空中巴士約25%、波音約15%。

駐龍為波音機身結構件的核心供應商，產品多為鋼鋁衍生品，主要是供貨給波音最大組裝廠勢必銳（Spirit）。

寶一營收中，終端客戶為波音的產品逾20%。晟田引擎零組件出貨到終端客戶波音、空中巴士的佔比為4：6，但若包含起落架等零組件，波音比重相當高，而空中巴士佔營收比為20-30%。

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