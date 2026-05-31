搶半價品、淪超商打工！72歲節儉阿北藏身價2000萬的背後秘密

日本一名老翁即便擁有高資產，卻刻意隱藏財富，親揭背後原因。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕明明擁有可觀資產，卻刻意過著樸實低調的生活。日本一名72歲老翁即使坐擁超過1億日圓（約新台幣1945萬元）資產，卻仍熱衷購買貼有折扣標籤的半價壽司，甚至持續到便利商店打工。表面上過著再普通不過的退休生活，甚至讓人以為經濟拮据，為何擁有花不完的財富，卻堅持把自己活成一般老人？他親揭背後原因。

日媒報導，72歲的佐藤逸男（化名）與妻子居住在某鄉下城市，退休後他翻修了從父母那裡繼承來的房子，過著平靜的退休生活。夫妻兩人平日開著輕型汽車代步，每到傍晚便前往超市，專挑熟食與生魚片貼上折價標籤的時段採買。「今天有半價壽司，真是賺到了。」這樣的對話，是夫妻倆生活中的小確幸。

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除了精打細算之外，逸男每週還固定到附近便利商店打工2至3天。面對外界詢問，他總是以「光靠年金還是有點不安心，而且身體還很健康」作為理由，因此在鄰居與朋友眼中，他看起來與一般退休族無異，甚至給人經濟條件並不寬裕的印象。

然而事實卻大不相同。報導指出，扣除房產後，逸男擁有的金融資產早已突破1億日圓，而且每年僅靠股息收入便可進帳近400萬日圓（約新台幣78萬元），再加上退休年金，夫妻生活開銷完全不成問題，資產甚至持續增加。

即便如此，逸男從不購買豪華名車，也不配戴高價名錶，外出旅遊時更不會向鄰居透露行程。他認為「不要讓別人覺得自己有錢」，才是維持平靜生活的關鍵。談到刻意隱藏財富的原因，逸男坦言「最可怕的，是別人的嫉妒。」

他表示，自己年輕時透過公司員工持股制度、股票選擇權以及長期投資股市累積財富，即使在2008年金融海嘯期間仍持續投入資金，部分持股更在多年後成長數十倍。

然而，回到家鄉生活後，他發現身邊許多同學與朋友仍面臨退休金不足、房貸未清償，甚至需要支援子女等經濟壓力。如果自己公開資產狀況，不但可能遭受異樣眼光，甚至可能面臨借貸請求或人際關係改變等問題。

他說「如果大家知道我有上億資產，可能就會把我當成另一個世界的人。」報導指出，像逸男這樣透過長期投資累積可觀財富的人並非少數，但越來越多人選擇低調隱藏資產，不刻意展現富裕生活，以避免不必要的人際摩擦與外界關注。

此外，對逸男夫妻而言，節省開銷並非出於經濟壓力，而是一種生活樂趣。他表示，研究如何用最划算的價格購物、如何精明消費，反而像是一場遊戲，讓生活充滿成就感。也正因為經濟無虞，節約與打工都是出於個人選擇，因此不會感到痛苦。

不過，專家也提醒，「隱形富豪」雖然能有效避免外界干擾，但若過度隱瞞財務狀況，甚至連家人都不知情，或因過度節省而影響醫療與照護支出，反而可能適得其反。

專家指出，財富的意義不在於向外界炫耀，而在於是否能夠實現自己理想中的生活。與其在意別人的眼光，不如善用資產，打造真正符合自身需求的人生。

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