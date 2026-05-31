台積電在內！外媒點名「這2檔」現在最值得立即買進

外媒點名現在最值得買的2檔科技股。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，雖然基於標普500指數的表現來看，能源類股是今年迄今表現最佳的產業，但科技類股在經歷年初的動盪後，也展現出令人印象深刻的反彈。然而，儘管整體科技產業蓬勃發展，並非所有科技公司都走在相同的成長軌道上。報導指，如果你正考慮為投資組合增添幾檔科技股，以下2家公司值得關注。其中一家公司是能夠大幅受惠於當前AI熱潮的產業龍頭；另一家則是被低估、具備可觀上漲潛力的「科技七巨頭」成員。

1.台積電（TSMC）

報導認為，台積電是全球最大的半導體晶圓代工廠，負責生產從智慧型手機、電腦到資料中心所需的各類客製化晶片。憑藉無可匹敵的規模與生產效率，台積電已成為多數大型科技公司將晶片設計轉化為實際產品時的首選合作夥伴。

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截至2025年第四季，台積電在全球晶圓代工市場的市占率高達70%。若聚焦於先進AI晶片領域，其市占率更接近壟斷地位。因此，台積電擁有強大的定價能力，因為客戶幾乎找不到可行的替代方案。

台積電的營收與淨利持續強勁成長，而其高端技術所帶來的溢價能力，使淨利成長速度明顯快於營收成長。2026年第一季，台積電營收年增40.6%，達到359億美元；淨利則年增50.5%，達到181億美元。

隨著全球大型科技公司爭相興建資料中心、擴大AI基礎設施投資，台積電預計將成為主要受惠者。雖然許多企業能夠設計晶片，但大多數仍需仰賴台積電進行量產。即使不考慮目前及未來的AI需求，台積電本身也是科技產業中最重要的企業之一，其競爭護城河在整個科技領域中都屬於最強大的存在。

2.Meta Platforms

Meta今年開局表現並不理想，截至5月25日股價年初至今下跌超過6%。不過，這波回檔也使其估值逐漸接近被低估的區間。Meta的預估本益比約為未來12個月預期獲利的18.9倍。這使其成為「科技七巨頭」中估值最低的公司，第二低的是輝達NVIDIA，本益比約為24.1倍。

單憑低本益比並不足以讓Meta成為必買標的，但這確實提升了其上漲空間，同時降低下跌風險。對一家核心業務仍持續成長的企業而言，這樣的估值相當具有吸引力。Meta第一季營收年增33%，淨利年增61%，營業利益則成長30%。

廣告業務無疑仍是Meta的主要收入來源，占第一季營收超過97%，而該業務持續成長令人振奮。廣告曝光次數增加、每則廣告平均價格提高，同時用戶花在Reels和Facebook影片上的時間也持續上升。

然而，投資人擔憂的重點並非Meta的核心業務，而是其龐大的資本支出（CapEx）計畫。公司預計今年資本支出將介於1250億至1450億美元之間，高於先前預估的1150億至1350億美元。

真正引發市場疑慮的並非支出金額本身，而是Meta對這些投資的具體規劃與未來回報似乎仍不夠明確。雖然Meta的資本支出效益不會立即顯現，但憑藉其偏低的估值以及持續強勁的核心業務表現，該公司股票仍具備一定的安全邊際（Margin of Safety）。

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