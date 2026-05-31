需求疲弱壓力加劇 中國5月製造業PMI持平

中國官方最新調查顯示，中國製造業在5月整體表現持平。（示意圖，路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國官方最新調查顯示，中國製造業在5月整體表現持平，主要受到國內需求疲弱及生產成本上升影響。

《路透》報導，中國國家統計局（NBS）今（31日）公布的調查數據顯示，5月製造業採購經理人指數（PMI）由4月的50.3降至50，剛好位於區分擴張與收縮的分界線。

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根據PMI分項指數顯示，生產與新訂單分別為51.2與49.9，原材料庫存則為48.6。整體數據顯示，供給端略有改善，但需求端仍相對疲弱。

報導指出，目前中國房市不景氣、就業壓力大，加上消費力道偏弱，都在拖累經濟成長，使中國還是得依賴海外需求來支撐製造業。

對此，中國政府承諾，將著手改善供需失衡問題，並設定較為保守的2026年經濟成長目標，以保留政策調整空間。

外部環境方面，中東衝突自2月底升溫並影響荷莫茲海峽運輸安全，推升能源價格，也加重中國製造業成本壓力。

此外，近期在中國北京舉行的中美高層會談未能延長先前的貿易休戰協議，但雙方同意探討部分商品關稅減讓，涉及規模約300億美元（約新台幣9428億元）。

對中國製造商而言，受到外部因素影響不一，像是石化等上游產業承受較大成本壓力，但半導體及人工智慧相關產品需求則支撐部分先進製造業表現。

中國國家統計局同日也公布5月高科技製造業與設備製造業PMI分別為52.9與52.1，優於整體表現；相較之下，高能耗產業則陷入收縮。而非製造業（涵蓋服務與建築）PMI則由49.4回升至50.1，重返擴張區間。

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