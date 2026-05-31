1週內連奪2大軍事合約！SpaceX再獲美太空軍1307億元訂單

美國太空軍（U.S. Space Force）29日授予SpaceX一份價值41.6億美元（約新台幣1307.35億元）的合約。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，美國太空軍（U.S. Space Force）29日授予馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX一份價值41.6億美元（約新台幣1307.35億元）的合約，用於開發一項旨在追蹤與鎖定空中威脅的衛星計畫。

這項名為「天基先進移動目標指示系統（Space-Based Advanced Moving Target Indicator，SB-AMTI）」的計畫，將整合太空感測器、安全通訊網路及地面資料處理系統，形成一套高度互聯的作戰架構，以提升美國政府與太空產業鏈之間的共同作戰能力。

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美國太空軍表示，SB-AMTI將成為美國「金穹（Golden Dome）」飛彈防禦計畫的重要組成部分。該計畫是川普政府推動的核心國防項目之一，採多層次防禦架構，其中包含負責偵測與追蹤飛彈的感測網路層，以強化美國本土防禦能力。

美國太空軍還指出，SB-AMTI計畫將由多家企業共同參與，SpaceX為供應商名單中的企業之一，未來一年內還將陸續釋出更多相關合約。

太空軍在聲明中表示，此次首份合約預計將於2028年前完成衛星星座部署，為聯合作戰部隊提供初步作戰能力，進一步消除現有監測與追蹤網路中的作戰盲區。

值得注意的是，這已是SpaceX本週第2度獲得大型軍事合約。稍早，美國太空軍才向SpaceX授予另一份價值22.9億美元（約新台幣719.67億元）的合約，用於建構安全且高速的軍用衛星通訊網路，以連結全球各地的軍事感測器與武器平台。

隨著太空戰略地位日益提升，美國政府也持續加大相關投資。根據計畫主管今年3月透露，金穹飛彈防禦系統的總預算已增加100億美元（約新台幣3142.68億元），達到1850億美元（約新台幣5.81兆元），以加速關鍵天基防禦能力的研發與部署。

有分析指出，此次大單進一步凸顯SpaceX在美國國防太空領域的重要地位，也反映出美國正加速推動以太空資產為核心的新世代飛彈防禦體系建設。

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