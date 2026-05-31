彰化縣今年首波縣有地標售 逾8成流標原因曝

彰化縣政府標售今年首次縣有非公用房地標售，11標僅2標脫標，得標價也僅比底價高出一些，沒有搶標。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府財政處最近完成今年第一次縣有非公用房地標售，11標僅2標脫標，其餘均無人投標，脫標率不到2成，而脫標的兩筆價格也只比底價高出一些，沒有出現追價搶標的情況。不動產業者指出，全民瘋台股，資金湧進股票與ETF市場，相較之下，不動產買氣顯得冷清。

彰化縣政府標售今年首次縣有非公用房地標售，11標僅2標脫標，其餘均無人投標。（縣府提供）

這次標售房地在台中市、彰化縣都有，總底價約3.88億元，最終僅台中市中區柳川段1筆土地及彰化市博愛街1筆房地順利售出。其中，台中市中區土地底價4663萬6800元，投標人以4710萬999元得標；彰化市博愛街房地底價394萬4610元，最後以395萬元標出，兩案加價幅度都不大。

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其餘9筆流標標的，包含台中市清水區、梧棲區土地，以及彰化市南郭路、民族路、中正路周邊房地與埔心鄉土地，全部乏人問津，沒有標單而流標收尾。

進一步分析流標原因，不少標的特別備註條件，包括地上有私人占建物、不辦理點交、共有土地涉及優先承購權，甚至還有訴訟案件仍在審理中。對投資人而言，即使地段還不錯，價格也具吸引力，考量後續處理成本與法律風險較高，自然降低投標意願。

有不動產業者指出，房地產多頭走了10多年，房市高檔振盪，近2、3年來在中央銀行陸續祭出「限貸令」的信用管制下，加上，銀行房貸審核趨嚴，貸款成數降低，相較於房地產需要較高資金門檻，股票與ETF流動性更高、進出更靈活，投資人買房置產態度比過去保守許多，房市降溫不足為奇。

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