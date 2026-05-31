羅伯特清崎示警：美債並非絕對安全 資金流向黃金、白銀值得關注

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）認為，投資人不應盲目相信理財顧問所稱「美國公債是安全資產」的說法。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）認為，投資人不應盲目相信理財顧問所稱「美國公債是安全資產」的說法。他強調，市場上沒有任何投資工具能夠完全避免因錯誤判斷而產生的風險，與其一味聽信專家意見，不如多觀察市場資金流向。

羅伯特清崎今在社群平台X發文表示，當理財規劃師告訴你美國公債很安全時，不要照單全收。他強調，即使被視為安全的資產，也無法避免投資人因錯誤判斷而蒙受損失。

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羅伯特清崎進一步指出，即便是黃金、白銀以及比特幣等資產，如果投資人是在市場情緒高漲、過度炒作的情況下追價買入，仍有可能面臨虧損。

羅伯特清崎表示，與其聽別人說什麼，不如觀察資金實際流向哪裡。他指出，目前包括日本與中國在內的部分美國公債主要持有者，正逐步減持公債部位，並增加黃金與白銀的配置。羅伯特清崎認為，這樣的資金流動趨勢值得投資人深入觀察與思考。

文章最後，羅伯特清崎再次強調獨立思考的重要性。他表示，投資人最大的資產並非股票、公債、黃金或比特幣，而是自己的大腦與思考能力，認為持續學習、累積知識並培養獨立判斷能力，才是真正值得投資的資產。

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