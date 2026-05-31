竹縣產發處提醒：明起全國同步工廠校正和營運調查

繼農林漁牧普查之後，明天開始，全國同步執行工廠校正和營運調查。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕繼農林漁牧普查之後，配合明天、6月1日起到7月10日，全國執行工廠校正及營運調查，包含特定工廠在內，全台9萬9000多家已辦登記的工廠，都要接受全面性的校正和營運調查，新竹縣內應配合的工廠就有1811家。

新竹縣政府產業發展處長陳盈州說，統計法嚴格規定，調查取得的工廠財務資料必須絕對保密，且不得作為課稅依據，蒐集的資訊將被限定只能用於整體性的統計分析與政策研究，廠商不用擔心財務資料可能外流或影響稅務。

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這個調查也提供網路申報。而為縮短作業時間並確保程序順暢，還請工廠負責人與承辦人員，在調查員到訪前，請先備妥統一發票章或工廠章、公司章等，以便調查員現場核校工廠的基本登記資料。

調查內容除校正基本的工廠登記資料，也涵蓋多項經營關鍵數據，像是：工廠的營業收支情況、產品產銷存的量值、當年增購的固定資產、技術交易情形以及研究發展經費等重要統計指標。

調查中如果發現工廠已經歇業、遷移地址或其他登記資訊有所變更，縣府也會依規提供適時輔導，協助業者辦理變更登記或進行公告廢止。

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