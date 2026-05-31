台股強強滾！COMPUTEX與AI題材支撐，六月最高上看4萬6。（示意圖，資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股五月最後一個交易日，以44732點作收，整個5月累計狂飆5896點，創台股史上最強5月紀錄。根據統計，台股一年來合計飆漲109.55%，漲幅是全球第三名，這也是近年來難得的佳績；投顧機構表示，展望後市，六月大盤在 COMPUTEX 與 AI 題材支撐下，仍有機會維持高檔震盪，指數區間估在 42,000～46,000 點。

統計顯示，全球股市12個月以來，漲幅前三名依序為「南韓」累計上漲211.55%；第二是「費城半導體」 上漲163.95%；第三是台灣加權，一年指數成長109.55%、漲幅已經破百分百。

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針對台股大盤分析，投顧機構表示，五月台股延續四月強勁多頭，在 AI、半導體與被動元件族群帶動下，買盤大舉湧入，蹲低回測，彈跳更有力，大盤高檔震盪續創高。

永豐投顧表示，雖然市場情緒熱絡，但指數始終難以穩站 42,000 點，顯示投資人一邊為強漲歡呼，一邊也對漲勢過快感到不安。尤其，到了五月中旬，台股如預期出現明顯回檔，指數在連日急漲後進入劇烈震盪修正，再加上美股科技權值股拉回，台股買盤由追價轉為獲利了結，指數一度急殺、最低逼近 40,000 點邊緣，市場一度出現「上半年行情結束」的悲觀聲音。

不過，在基本面支撐下，台股並未跌破 4萬0000 點，反而在五月下旬快速止穩回升，強勢突破並站穩前高 4萬2,000 點，隨後再攻上 4萬3,000 點。AI 伺服器與半導體供應鏈展望樂觀、本土資金與外資同步回流，加上輝達、台積電等大廠對後市釋出正面訊號，是推升指數再創高點的關鍵。

永豐投顧強調，急漲過後，短線明顯過熱，後續仍存在向季線收斂的壓力，操作上應謹慎評估追高風險。

六月台股的首要焦點是月初登場的 COMPUTEX 2026 台北國際電腦展。今年展會聚焦 AI 運算、機器人與智慧移動、次世代科技三大方向，同期 NVIDIA 也在台北國際會議中心舉辦 GTC Taipei 旗艦級 AI 大會，讓 AI 成為市場關注核心。預期 AI 伺服器、散熱、被動元件、IC 設計與機器人等供應鏈族群，將在展期間受到資金追捧，帶動大盤在月初維持多頭氣勢，有機會挑戰前波高點甚至改寫新高。

不過，展會利多多半已被市場提前反映，且目前加權指數位處歷史高檔，與季線的正乖離明顯擴大，從過往經驗來看，往往正是短線資金轉向獲利了結的敏感區，不宜在情緒最熱時全力追高。

尤其是使用融資、期貨、選擇權或權證等槓桿工具的投資人，更應主動降低槓桿、提高維持率與現金部位，以免在突發震盪或利空消息下被迫斷頭。

操作策略上，建議採取「縮小部位，但優質股續抱」：一方面針對漲多持股適度獲利了結、提高現金比重，尤其槓桿族應積極降風險；另一方面，對於基本面扎實、在 AI 與半導體供應鏈中具關鍵地位的核心持股，仍可續抱參與中長線成長，兼顧風險控管與趨勢紅利。

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