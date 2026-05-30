PC要變天了？外媒揭輝達6/1發布首款搭載自家晶片的Windows電腦

外媒表示，輝達預計將於6/1布首款搭載自家處理器的Windows個人電腦。（資料照，記者羅沛德攝）

〔財經頻道／綜合報導〕《Axios》30日披露，輝達預計將於下週一（6/1）發布首款搭載自家處理器的Windows個人電腦，此舉標誌著這家AI晶片龍頭企業正式進軍PC市場，同時也為微軟重振其以AI為核心的電腦戰略帶來新契機。

輝達在社交媒體Ｘ平台上PO出「25.0528, 121.5990」的座標，指的是台北流行音樂中心（北流）園區內，恰好是輝達執行長黃仁勳6月1日演講的地方。隨後微軟及Arm也跟進在社群平台PO出同樣的訊息，暗示 PC 領域即將迎來一個新時代。外界瘋猜三巨頭此舉是為即將發佈的神秘新品造勢。

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《Axios》30日披露，輝達預計將下週一（6/1）發布首款搭載自家處理器的Windows個人電腦，此舉標誌著這家AI晶片龍頭企業正式進軍PC市場。報導指，微軟首次進軍人工智慧 PC 領域遭遇挫折，但輝達的加入給了它第二次機會，這一次，它得到了全球最熱門的晶片製造商的支持。

報導說，輝達與微軟將在Computex電腦展，以及在舊金山舉行的微軟Build開發者大會上，共同展示這批全新系統。

消息人士證實，此次推出的設備預計將涵蓋微軟Surface系列產品，以及戴爾旗下的相關機型。此次發布也將是輝達迄今為止最重要的一步擴張行動，從其在AI數據中心晶片領域的主導地位，延伸至大眾消費級電腦市場。

對此，微軟代表拒絕置評，戴爾拒絕置評，輝達尚未回覆置評請求。

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