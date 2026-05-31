自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普政府擬修「美墨加協定」汽車半數零組件需產自美國

2026/05/31 06:31

《華爾街日報》報導，美國總統川普政府預計將提議修改「美墨加協定」（USMCA），要求汽車必須有一半的零組件和材料產自美國，才能享受該協定下的低關稅。（法新社）《華爾街日報》報導，美國總統川普政府預計將提議修改「美墨加協定」（USMCA），要求汽車必須有一半的零組件和材料產自美國，才能享受該協定下的低關稅。（法新社）

首次上稿 05-30 22:20
更新時間 05-31 06:31

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，知情人士透露，美國總統川普政府預計將提議修改「美墨加協定」（USMCA），要求汽車必須有一半的零組件和材料產自美國，才能享受該協定下的低關稅。

　按照汽車零組件的價值計算，新提議將大幅提高在USMCA下製造汽車的美國本土成分比重要求。目前該協定僅要求車輛的四分之三材料來自北美地區，並未對美國產地比重做出具體規定。

　新提議是為即將到來的USMCA重啟談判做準備。該協定是川普與2020年簽署，將於今年重新進行審議。美國代表團本週已飛抵墨西哥城，與墨西哥政府就該協定展開首輪協商。

　知情人士指出，新提議是川普政府在對墨西哥談判USMCA中的初始立場，隨著談判的推進，具體條款在未來幾個月可能進行調整。

　美國代表團預計還將提議，把這類車輛的北美成分比重門檻由USMCA現行的75%進一步上調。

　許多汽車製造商可能會對50%的美國本土成分比重感到疑慮，因為要從美國採購多達一半的零組件和材料絕非易事。然而，美國汽車工人聯合會（UAW）和其他美國工會組織可能對此舉表示歡迎，因為這項新規有望為他們帶來更多工作機會。

　美國貿易代表葛里爾和其他川普政府官員先前曾表示，希望透過重啟USMCA談判，將更多汽車產能引導回美國，針對美國和北美成分比重的要求，正式推動汽車製造業回流的整體戰略一環。

　但對於那些在墨西哥組裝車輛並銷回美國市場的汽車製造商而言，要跨過50%美國零組件和材料這個門檻恐面臨嚴峻挑戰，如果新規在短期內生效，他們的處境將更為艱難。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財