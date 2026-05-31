川普政府擬修「美墨加協定」汽車半數零組件需產自美國

《華爾街日報》報導，美國總統川普政府預計將提議修改「美墨加協定」（USMCA），要求汽車必須有一半的零組件和材料產自美國，才能享受該協定下的低關稅。（法新社）

首次上稿 05-30 22:20

更新時間 05-31 06:31

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，知情人士透露，美國總統川普政府預計將提議修改「美墨加協定」（USMCA），要求汽車必須有一半的零組件和材料產自美國，才能享受該協定下的低關稅。

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按照汽車零組件的價值計算，新提議將大幅提高在USMCA下製造汽車的美國本土成分比重要求。目前該協定僅要求車輛的四分之三材料來自北美地區，並未對美國產地比重做出具體規定。

新提議是為即將到來的USMCA重啟談判做準備。該協定是川普與2020年簽署，將於今年重新進行審議。美國代表團本週已飛抵墨西哥城，與墨西哥政府就該協定展開首輪協商。

知情人士指出，新提議是川普政府在對墨西哥談判USMCA中的初始立場，隨著談判的推進，具體條款在未來幾個月可能進行調整。

美國代表團預計還將提議，把這類車輛的北美成分比重門檻由USMCA現行的75%進一步上調。

許多汽車製造商可能會對50%的美國本土成分比重感到疑慮，因為要從美國採購多達一半的零組件和材料絕非易事。然而，美國汽車工人聯合會（UAW）和其他美國工會組織可能對此舉表示歡迎，因為這項新規有望為他們帶來更多工作機會。

美國貿易代表葛里爾和其他川普政府官員先前曾表示，希望透過重啟USMCA談判，將更多汽車產能引導回美國，針對美國和北美成分比重的要求，正式推動汽車製造業回流的整體戰略一環。

但對於那些在墨西哥組裝車輛並銷回美國市場的汽車製造商而言，要跨過50%美國零組件和材料這個門檻恐面臨嚴峻挑戰，如果新規在短期內生效，他們的處境將更為艱難。

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