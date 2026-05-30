工程師年薪965萬沒車、沒電視！他拚30歲存5千萬爽退親揭存錢狠招

一名年僅24歲的工程師選擇過著極簡生活，希望盡快財富自由，提早退休。圖中人物與本新聞無關。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕在許多人追求豪車與豪宅時，一名年僅24歲的Meta工程師卻選擇過著極簡生活。這名工程師年薪30.65萬美元（約台幣965萬），卻不買車、不買電視，也沒有沙發，將錢省下來投資，力拼30歲存到160萬美元（約台幣5040萬），實現FIRE（財務自由、提早退休）。

商業內幕報導，24歲的曾瑞蒙（Raymond Zeng）目前在Meta擔任軟體工程師，年總收入高達30.65萬美元，但他的生活方式卻與一般人對矽谷高薪族的想像截然不同。

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他住在美國舊金山灣區的一間公寓，家中沒有沙發、沒有電視，甚至連汽車都沒有。臥室只有床、枕頭、棉被，以及一個兼具床頭櫃功能的文件櫃。曾瑞蒙表示，個人理財的關鍵不在於賺多少，而是知道哪些地方值得花錢、哪些地方不值得。他寧願把資金投入投資、旅行和個人興趣，也不願購買大量自己很少使用的物品。

目前他的公寓月租約2600美元（約台幣8.2萬），雖然不便宜，但相較於公司附近動輒3500美元（約台幣11萬）以上的房租已相當划算。由於住家距離車站近，加上Meta提供員工接駁車，因此他完全不需要買車，多數月份交通費幾乎為零。

飲食方面也相當節制，每月雜貨支出約300美元（約台幣9450元），外食預算75美元（約台幣2360元）左右，而公司還提供早餐與午餐補助，因此經常花不到預算上限。

不過，曾瑞蒙並非完全不消費。他每月會花費約400至500美元（約台幣1.26萬至1.57萬）在旅遊與興趣上，包括每年約1000美元（約台幣3.15萬）的高階信用卡年費。他善用信用卡點數與旅遊福利，曾替自己和父親兌換從洛杉磯飛往新加坡的商務艙機票，省下超過5000美元（約台幣15.7萬）。

除了旅行外，他也熱衷於虛擬實境（VR）社交以及獸迷（Furry）文化，經常委託創作者設計角色與藝術作品，甚至計畫購買一套價值高達7000美元（約台幣22萬）的專屬獸裝。

在投資方面，他每年都將401（k）、Roth IRA及健康儲蓄帳戶（HSA）額度全部存滿，其餘資金則投入股票市場。目前投資組合約80%配置於美國股市、20%布局國際市場。 FIRE 社群裡面有所謂的「4% 法則」，把每年開銷乘以 25 倍得出的退休準備金，他說，按照目前的規劃，預估30歲前投資資產可突破200萬美元（約台幣6300萬），40歲時甚至可能超過700萬美元（約台幣2.2億）。

深受FIRE（財務自由、提早退休）理念影響的他認為，真正重要的不是盲目追求退休，而是先打造自己想要的人生，再透過儲蓄與投資來支撐那樣的生活。對他而言，極簡生活不是犧牲，而是一種更接近財務自由的選擇。

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