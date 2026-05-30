3隻黑天鵝齊飛 印度1明星水果出大事了

印度芒果今年遭遇3大利空衝擊。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕印度是全球最大的芒果生產國，今年正面臨近年最嚴峻挑戰。極端氣候、日本暫停進口以及中東衝突三大因素同時衝擊，不僅導致產量大減、出口受阻，也讓無數果農陷入生計危機。

印媒《Ural Voice》29日報導，印度最大芒果產區北方邦今年遭遇反常天候侵襲。在芒果開花與結果的重要時期，當地接連出現暴雨與高溫熱浪，嚴重破壞果樹生長。當地農民表示，往年一棵芒果樹平均可收穫約200公斤果實，但今年產量大幅縮水，不少果園甚至面臨近乎絕收的情況。

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種植芒果超過10年的農民透露，去年因產量過剩，每公斤芒果價格僅約10至15盧比，但今年暴風雨接連來襲，果園約150至200公擔芒果遭到摧毀，最後僅剩10至12公擔能夠收成，損失極為慘重。

業界預估，北方邦今年芒果產量恐從去年的400多萬公噸暴跌至約150萬公噸，降幅高達60%以上，供應減少也推升市場價格。

另一主要產區馬哈拉施特拉邦同樣深受其害。當地著名的Alphonso芒果不僅遭遇熱浪侵襲，還受到真菌感染影響，品質與產量雙雙下滑。農民指出，過去十年間頻繁出現的氣旋與極端天氣，已讓芒果種植變得愈來愈難預測。

除了生產端受創，出口市場也遭逢重大打擊。受到中東戰火干擾當地物流與貨運，影響印度對阿拉伯聯合大公國、阿曼等重要市場的出口。

雪上加霜的是，日本近期宣布暫停進口印度芒果。日本向來是高價值市場，對高級品種需求穩定。如今禁令上路，讓原本已遭受天候衝擊的果農與出口商再受重創。

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