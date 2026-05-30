簡訊代發平台EVERY8D疑遭駭 數發部：啟動行政檢查、111政府簡訊未受影響

台灣企業簡訊龍頭平台EVERY8D近日爆發大規模服務異常，引發高度關注，數發部30日表示將啟動行政檢查。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕國內資訊服務業者互動資通（Teamplus）旗下EVERY8D簡訊代發平台近日疑似遭駭客攻擊，不僅造成服務中斷，也傳出用戶個人資料疑似外洩，引發外界關注。

對此，數位發展部30日表示，已啟動相關應處機制，並將於6月2日會同經濟部及國家通訊傳播委員會（NCC）進行實地行政檢查，釐清業者個資保護及事故應變措施是否符合相關法令規範，以維護民眾權益。

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數發部指出，針對EVERY8D疑似遭駭事件，目前已採取三項因應措施。首先，數位產業署依據《個人資料保護法》第22條規定，要求互動資通提供相關資料，並安排於6月2日上午進行實地行政檢查，了解事故發生原因及個資保護措施是否落實。

其次，要求業者盡快通知當事人，數產署已責成互動資通公司採取應變措施，如有個人資料洩漏時，應儘速通知相關受害業者及民眾，使當事人知悉個人資料可能遭侵害情形，及時採取補救措施，降低損害之擴大。

第三，數位發展部資通安全署已發布資安警訊，通知政府機關及關鍵基礎設施單位評估風險，確認是否使用互動資通相關服務，並依《資通安全管理法》及《個人資料保護法》進行後續通報與處置。

由於EVERY8D部分客戶曾透過平台發送一次性驗證碼（OTP），作為網站登入身分驗證機制，因此事件也引發外界對OTP安全性的疑慮。

對此，資安署表示，OTP具有時效性，通常在發送後3至5分鐘內即失效，若平台能在事件發生後及時修補漏洞，阻止駭客持續竊取簡訊內容，相關風險將相對有限。不過，仍建議民眾留意近期帳號是否出現異常登入情形，必要時主動更換密碼或啟用額外驗證機制，以提高帳戶安全性。

資安署也特別指出，政府專屬的「111」簡訊未使用互動資通平台發送，相關系統亦未與該公司串接，請民眾無須過度擔憂。

數產署提醒，個人資料一旦外洩，可能遭詐騙集團利用進行社交工程攻擊或冒名詐騙，民眾應提高警覺，對於來路不明的訊息保持戒心，避免點擊可疑連結，也不要輕易提供帳號密碼、驗證碼或身分證字號等個資；如發現可疑情況，可立即撥打165反詐騙專線查證，以降低遭詐風險。

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