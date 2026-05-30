手握1000萬怕失智 老本全告訴女兒慘淪ATM悲劇了

退休族長期金援子女，容易壓垮晚年財務。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一對70多歲的日本夫婦擔心失智與遺產糾紛，決定向子女公開5000萬日圓（約台幣1000萬）資產明細。沒想到女兒此後頻頻開口求援，讓他們深感後悔，驚覺真正該守護的，或許不是財產，而是親子間的金錢界線。

日媒《The Golden Online》報導，擔心未來失智後子女找不到資產，也希望避免日後發生遺產糾紛，日本一對70多歲退休夫妻，決定在身體健康時向子女公開財務狀況。然而，原本出於善意的安排，卻意外改變了親子之間的金錢關係，讓他們深感後悔。

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74歲的佐藤退休前任職於地方銀行，妻子72歲，夫妻倆靠著退休金、長年儲蓄及投資累積約5000萬日圓金融資產，另有一間無貸款自住房屋。雖然生活樸實，但老後經濟無虞。

近年來，兩人愈來愈擔心失智風險，因此決定把財產狀況告訴一雙子女，希望萬一將來發生意外，孩子能清楚掌握資產狀況，也能避免日後因繼承問題產生紛爭。

某次家庭聚會上，佐藤拿出存摺與證券帳戶資料，詳細說明各家銀行存款、投資帳戶以及房產狀況，甚至連資產總額都毫無保留地公開。他強調，希望未來兄妹兩人能公平繼承，不要因財產問題傷了感情。

沒想到，短短幾週後，女兒便打電話向父母求助。起初只是孩子學費、課外活動費等支出，佐藤夫妻倆認為這些錢未來本來也是留給孩子，因此爽快答應。可是之後類似請求愈來愈頻繁，從生活費、房貸壓力到各種家庭開銷，金額也逐漸增加。

更讓佐藤感到不安的是，過去不以為意的言談，如今聽來似乎有了不同含意。女兒偶爾會把家中剩菜帶回家，也曾提到父母房子若稍加整修，未來或許適合兩代同住。這些話以前聽來稀鬆平常，如今卻讓他開始懷疑，女兒是否已經把父母的財產納入自己的人生規劃。

佐藤夫妻坦言，也許當初只需告知資產狀況，以及希望公平分配遺產的意願即可。畢竟，老後資金首先是保障自己晚年生活。與其追求形式上的平等，更重要的或許是維持親子之間適當而健康的距離感。

專家建議，父母可以向子女說明資產存放地點、帳戶資訊、保險與不動產資料等必要內容，但未必需要公開詳細餘額或總資產規模。同時，也應事先訂立援助原則，例如借款或贈與的條件與上限，避免臨時決定而陷入難以拒絕的處境。

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