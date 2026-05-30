打柏青哥賺到第1桶金！上班族靠炒股身家上億 財富放大50倍爽翻了

1名日本上班族靠炒股成功致富。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕一場311大地震改變了日本一名普通上班族的人生，某哲也看見東電股價暴跌90%，將打柏青哥賺來的1000萬日圓（約台幣200萬）全部砸進去，沒料到遇到股價波動劇烈立刻撤出。最終靠著從小透過麻將與柏青哥培養出的「機率」與「期望值」思維，再加上基本金融知識，成功滾出5億日圓（約台幣1億）身家。

日媒《Money Post》報導，日本散戶某哲也，如今擁有高達5億日圓的資產，但他的致富之路並非始於金融業，而是從麻將桌與柏青哥店開始。

請繼續往下閱讀...

大學畢業後，他一邊擔任上班族，一邊研究柏青哥的機率與期望值，短短3年便累積約1000萬日圓資金。然而，真正改變他人生的轉捩點，卻是2011年3月11日發生的東日本大地震。

311大地震引發福島核災後，東京電力股價在短時間內暴跌至原本的十分之一。當時完全沒有投資經驗的某哲也認為，電力是社會不可或缺的基礎設施，「東京電力不可能消失，股價遲早會回到原來水準」，於是將辛苦存下的1000萬日圓全數投入東電股票，希望有朝一日能翻成1億日圓，提早實現財務自由。

然而，現實遠比想像殘酷。隨著國有化風險浮現，加上股價劇烈波動，他發現自己對投資市場的理解過於天真。短短數週後，他便決定全面撤出東電股票。雖然沒有遭受重大虧損，但這次經驗讓他深刻體認到，投資絕非單靠直覺就能成功。

此後，他開始大量閱讀投資部落格與相關書籍，研究真正長期獲利的投資人如何思考。2012年重新進場後，他逐漸建立以價值投資為核心的獨特操作模式。歷經中國股災、疫情崩盤等重大市場震盪，他持續修正策略，最終將1000萬日圓本金累積至5億日圓規模。

某哲也認為，自己最大的優勢並非財經背景，而是從小透過麻將與柏青哥培養出的「機率」與「期望值」思維。他強調，只要理解機率與期望值，再具備基本金融知識，人生許多重要決策都能做得更理性。

正因如此，他也從女兒5歲起便開始進行金融與投資教育，希望下一代能提早建立正確金錢觀。他相信，比起留下財富本身，更重要的是讓孩子具備管理與守護財富的能力。對他而言，311大地震雖然是一場災難，卻也意外成為改變人生方向的重要契機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法