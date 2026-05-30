手速搶貨！全聯愛文芒果1顆殺到10元 只限這3天

全聯、大全聯自5月30日起至6月1日限定特賣，「愛文芒果」每顆只要10元，每人限購3顆。（圖取自全聯臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕愛文芒果盛產，賣場祭出優惠搶客。全聯、大全聯自5月30日起至6月1日限定特賣，「愛文芒果」每顆只要10元，每人限購3顆。芒果促銷引發轟動，許多人今天就衝到賣場，有人幸運買到，有人則抱怨連跑2趟都空手而歸。

屏東縣今年愛文芒果大豐收，是近3年來產量最好的一年，重要產區枋山鄉5月30日舉辦「2026枋山愛文芒果文化節」，吸引買氣。

請繼續往下閱讀...

台南愛文芒果也同樣盛產，台南種植芒果超過7000公頃，全國第一。玉井、南化等各產區陸續進入採收期，消費者期待已久的「2026台南芒果產地直送訂購資訊」正式上線，彙整農會、農產運銷、合作社等8家供果業者提供民眾訂購嘗鮮。

為了搶客，賣場也祭出優惠吸引消費者上門。全聯、大全聯自5月30日起至6月1日限定促銷，「愛文芒果」每顆只要10元（原價1顆29元），每人限購3顆，全台門市每日限量5萬顆，成功引發話題。

有網友在社群平台Threads上PO文稱，「只搶到一顆10元芒果，剛補貨就秒殺」，笑稱大家的手速也太快了。有人則說，「店員說一上架就被搶光了，一顆10元也太便宜了吧。」

沒搶到的消費者則在全聯臉書粉專留言抱怨，「10塊錢的芒果應該是沒有備，早上去了兩次都是空空如也」、「連跑好幾家，根本就沒有，不要被騙了」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法