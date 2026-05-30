中資持有約20％股份 德國賓士恐因新法案無法在美營運

美國跨黨派國會議員提案限制中國車企參與美國車市，德國賓士汽車可能被禁止在美國製造和銷售汽車。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕CNBC報導，根據美國跨黨派國會議員所提、旨在限制中國車企參與美國車市的法案，德國豪車大廠賓士汽車可能被禁止在美國製造和銷售汽車，除非該法案進行修改，或賓士汽車的最大股東中國國有車企北汽集團（BAIC）出售其股權。

這項名為「2026年機動車現代化法案」的提案，將禁止外國敵對政府（例如中國）直接或間接持有股權利益的車企，進口、銷售或製造在美國銷售的車輛。賓士汽車最大的個人股東是BAIC，持股比例為9.98%。

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多名知情人士透露，上述法案存在一些灰色地帶，根據不同的解讀方式，可能會導致賓士汽車無法在美國營運。

2名知情人士指出，上述法案目前的措辭，將使賓士汽車在美國遭禁止營運。聯邦眾議院能源暨商務委員會新聞秘書凱利（Daniel Kelly）證實了上述法案的細節，但拒絕直接評論該法案對包括賓士汽車在內的個別公司可能造成的影響。

賓士汽車發言人拒絕就上述法案置評，但透露該公司在美國僱用了逾1萬名工人。上述法案的推出，正值美國兩黨國會議員試圖阻止中國車企在美國市場站穩腳跟之際。

這項由共和黨籍聯邦眾議院能源暨商務委員會主席葛思理（Brett Guthrie）所提的法案，目前僅在聯邦眾議院提出，聯邦參議院尚無對應提案。該法案包含對有中國背景的車企之豁免條款，但若這些公司直接或間接由中國政府擁有，則不在此列。

在今年1月1日前已在美國生產乘用車至少5年的車企，可能有資格獲得豁免，但這項豁免不適用於「任何外國敵對政府直接或間接持有股權利益的車企」。中國、俄羅斯和北韓均被視為外國敵對國家。上述法案旨在禁止有這類所有權的車企在立法生效後的5年內，在美國製造、銷售或進口車輛。

儘管BAIC是中國國有車企，但上述法案也對受外國敵對勢力「控制」的公司做出了限制，外國敵對勢力被定義為「外國個人或外國人組合」持有15%股份。

賓士汽車的第2大個人股東是中國吉利汽車董事長李書福，他透過旗下的香港Tenaciou3 Prospect Investment，持有賓士汽車9.69%股份。李書福和BAIC合計持有賓士汽車19.67%股份。

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