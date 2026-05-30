65歲老夫妻退休搬去沖繩住「享受人生」！2年後下場曝光

不少人希望退休後能換個地方生活，然而移居後才發現「事情和想像的不一樣」。圖為沖繩國際通。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人希望退休後能換個地方生活，然而移居後才發現「事情和想像的不一樣」，最終在短時間內放棄並返回原居地的人也不在少數。日本東京一對經濟狀況不錯的65歲夫妻，在退休後搬到沖繩居住，緣由是兩人都很喜歡當地的生活步調，但移居沖繩2年後，夫妻倆決定返回東京，背後原因在於「離家人太遠了」，專家建議，在規劃退休居住地時，除了思考想住在哪裡，更應該思考：「想和誰一起生活，以及想過什麼樣的生活。」

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，65歲阿公浩二先生（化名）與妻子一起在東京生活，夫妻倆每月年金收入合計23萬日圓（約4.61萬元新台幣），另外還有在職時期累積的約4000萬日圓（約802萬元新台幣）存款，由於2名子女都已結婚，並各自組成家庭，因此他們的退休生活並沒有太大的經濟壓力。

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促使浩二先生夫妻決定移居沖繩的契機，來自於退休紀念旅行，當地緩慢流動的生活步調深深吸引了夫妻倆，雖然搬家是筆不小的開銷，但夫妻倆認為「應該撐得過去」，因此決定移居。

移居後的生活，幾乎就是夫妻倆理想中的模樣，新家是一棟距離海邊不遠的透天厝，他們還購入一輛高級SUV，假日沿著海岸線兜風，並到景觀咖啡廳或度假飯店享用午餐。此外，他們也積極參與當地煙火大會等活動，晚上經常一起外出聚餐。在沖繩開放自在的生活氛圍帶動下，外食與休閒娛樂的頻率逐漸增加。過去工作時捨不得花的錢，也開始抱持著「難得退休了」的想法，不再過度計較。

但移居沖繩2年後，浩二先生心中的不滿開始逐漸累積，原因在於，他發現自己很難見到家人，剛搬到沖繩時，兒子和女兒一家人確實曾來探望過，但實際上總共也只來過1、2次而已，子女坦言：「機票不便宜，而且還得請假，沒辦法說來就來。」

而真正讓浩二先生下定決心搬回東京的契機，是某次通話時，思念孫子的浩二先生主動提議：「來沖繩玩的費用，爺爺奶奶幫你們出，過來玩吧！」沒想到孫子天真地回答：「爺爺奶奶家太遠了，我不想去。」

正是孫子的這句話，讓浩二先生開始認真思考回東京生活。然而此時現實問題也隨之浮現，搬家讓他們的退休資金減少的速度遠超出預期，原本4000萬日圓的存款，短短2年間已經降至約2500萬日圓（約501萬元新台幣）。

浩二先生之後不僅與妻子討論，也多次與兒子、女兒商量未來生活規劃。最後他得出了結論：「果然還是想住在家人身邊。」

於是，在移居僅約2年後，浩二先生決定搬回東京。不過回到東京後的生活已不可能像過去那樣寬裕，夫妻倆必須盡可能壓低固定支出。因此，他們選擇入住距離原本市中心住處稍遠一些的租屋住宅，居住空間也比以前小得多。

報導指出，移居是否成功，關鍵在於事前是否充分盤點所有可能發生的缺點，以及自己能夠接受到什麼程度。因此在規劃退休居住地時，除了思考「想住在哪裡」，更應該思考：「想和誰一起生活，以及想過什麼樣的生活。」只有如此，才能做出較不容易後悔的選擇。

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