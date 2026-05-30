瘋搶科技飯碗！美光苗栗銅鑼廠現場徵才 大排長龍

美光徵才大排長龍。（圖由縣府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕全球記憶體大廠美光（Micron）在苗栗銅鑼廠3月揭牌，年底前將招募約1000名新進員工，苗栗縣政府攜手勞動部勞動力發展署，舉辦2場徵才活動。首場徵才活動於今（30）日在苗栗青年創業指揮部登場，吸引大批求職人潮，場面熱鬧滾滾。

青年朋友參與面試。（圖由縣府提供）

苗栗青創指揮部今天一早就湧入求職人潮，美光廠方分批安排事先預約和現場報名的青年朋友報告，由於應徵人潮大排長龍，縣府還增加第一辦公大樓大廳辦理前置作業，通過初步審核後緊接著進行面試，由用人主管及人資團隊與複試對象面對面交流。美光公司也安排團隊提供職缺諮詢、企業文化與工作環境介紹，協助求職者更深入了解美光的職涯發展與工作內容等。

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副縣長邱俐俐向美光團隊幹部慰勞致意。（圖由縣府提供）

縣府勞工及青年發展處長王浩中表示，美光於今年年底前需求人力上千名，開出涵蓋製程、設備、品質、環安衛生及廠務等領域職缺，徵求設備輪班、製程輪班、產程品質工程師等，提供地方可觀的就業機會，除今日的現場徵才活動，接續將於6月13日在銅鑼鄉銅鑼灣會館辦理。

副縣長邱俐俐今天上午也到場為應徵民眾加油打氣，並向美光團隊幹部慰勞致意，她表示，美光進駐銅鑼，代表國際級半導體產業對苗栗投資的肯定，也讓更多苗栗青年有機會在家鄉就能接軌全球科技產業，這場活動「不僅在為美光找人才，更讓苗栗人才看見未來。」

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