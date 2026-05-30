黃仁勳要出大招了？輝達PO神秘數字指向「台北」 全網瘋猜

輝達執行長黃仁勳即將在6月1日發表演講。（資料照，記者張嘉明攝）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達在社交媒體Ｘ平台上PO出「25.0528, 121.5990」的座標，指的是台北流行音樂中心（北流）園區內，恰好是輝達執行長黃仁勳6月1日演講的地方。隨後微軟及Arm也跟進在社群平台PO出同樣的訊息，暗示 PC 領域即將迎來一個新時代。外界瘋猜三巨頭此舉是為即將發佈的神秘新品造勢。

輝達在官方社群平台X上PO出「A new era of PC」（PC新時代），貼文還標出「25.0528, 121.5990」，外界直指這是黃仁勳將於6月1日發表Computex主題演講的「台北流行音樂中心」。

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除了輝達外，微軟及ARM也跟進在社群平台PO出同樣的訊息，立刻讓市場嗅到不尋常氣氛，可能是輝達傳聞已久的Arm架構PC晶片計畫。

過去一年，業界一直在傳輝達和聯發科合作開發 Arm 架構 Windows PC 晶片，代號可能是 N1 或 N1X。它不是傳統獨立顯示卡，也不是資料中心 AI 加速卡，而是新一代筆電晶片。

至於為什麼選在台北？外界研判因為這裡同時連接台積電、聯發科、華碩、宏碁、微星、技嘉和整個PC供應鏈，輝達如果真要切進AI PC，它需要的不僅僅是晶片，還需要OEM、代工、主機板、電池、散熱及系統配置和Windows生態一起動。這才是輝達等三巨頭同步PO出「PC新時代」真正吸引人的地方。

業界指出，英特爾和AMD主導PC顯示卡數十年。高通剛剛靠Snapdragon X把Windows on Arm推起來。現在輝達可能帶著自己的GPU、CUDA生態、AI軟體堆疊和Arm晶片能力進場。

業界認為，如果傳聞屬實，輝達打的就不是一顆新晶片。它想搶的是下一代個人電腦的算力入口。過去輝達讓雲端AI 跑起来，下一步，它可能想讓每一台筆電都變成小型 AI 工作站。

輝達、微軟及Arm在社群平台PO出一組座標，預告PC新時代。（圖取自X）

A new era of PC.



25.0528, 121.5990 — NVIDIA （@nvidia） May 29, 2026

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