台北國際電腦展英特爾SK巨頭抵台 台美韓AI競合聯盟成形

COMPUTEX盛會下週將盛大登場，台灣再度成為全球焦點。英特爾執行長陳立武親自來台發表主題演講。（路透）

〔中央社〕COMPUTEX盛會下週將盛大登場，台灣再度成為全球焦點。除英特爾（Intel）執行長陳立武親自來台發表主題演講，並可能與台積電董事長暨總裁魏哲家見面外，傳出韓國SK集團會長崔泰源等韓國重要企業高層也將飛抵台灣，參加輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6月1日在台灣舉辦的韓國夥伴晚宴。

2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月2日登場，外貿協會表示，高通、英特爾等4家公司執行長（CEO）及近30家企業高階主管將發表演講，與會公司市值規模超過10兆美元（約新台幣314兆元）聚焦AI運算、機器人&智慧移動、次世代科技3大主題，完整涵蓋AI生態系。

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以往外界將輝達與英特爾視為資料中心與晶片市場的宿敵，不過黃仁勳在29日罕見力挺英特爾，強調雙方擁有「很棒的合作夥伴關係」（great partnership）。

不僅是英特爾，專家指出，在人工智慧AI晶片與高頻寬記憶體（HBM）高度綑綁趨勢下，台韓產業也走向新型態的競合關係；台、美、韓三方在先進封裝、晶圓代工與記憶體三大支柱間，形成相互牽制又互不可缺的生態依存。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真接受中央社記者訪問分析，在AI浪潮爆發下，英特爾和台積電之間已不是以往的「王者爭霸」，而是逐漸走向在競爭中尋求生存、合作中堆疊價值的共生狀態。

從競合角度觀察，劉佩真指出，英特爾持續推動晶圓代工事業轉型計畫，也試圖在先進製程領域與台積電一較高下，藉此重塑半導體產業在美國製造版圖，不過從市場和技術現實考量，不論是高效能AI晶片或是關鍵處理器（CPU）模組，英特爾短期內仍高度仰賴台積電無懈可擊的良率和先進封裝技術等先進製程，確保產品競爭力。

劉佩真表示，英特爾既是台積電在晶圓代工的潛在對手，又是台積電的重量級客戶之一，這樣的矛盾身分下，預期陳立武採取務實且靈活的領導風格，轉化成更講求實務的商業互利。

同時，劉佩真也說，英特爾和台積電都意識到，在AI算力需求迎接爆發式成長的時代，與其陷入交戰死活的消耗戰，不如共同做大市場大餅，才能達到雙方利益極大化目標。

另外，韓國產業界高度重視在台灣舉行的COMPUTEX，韓國媒體曾披露，三星電子會長李在鎔先於5月21日來台，拜會晶片設計大廠聯發科執行長蔡力行，商討雙方合作事宜，消息震驚產業界。據了解，李在鎔此行也低調拜訪其他台灣重量級半導體大廠以及電子代工服務大廠。

不僅如此，多家韓國重量級企業代表將來台參加COMPUTEX，輝達也將於6月1日在台北舉行晚宴，宴請來台韓國企業代表，其中記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）母公司-SK集團會長崔泰源將親自來台；輝達這場晚宴由黃仁勳親自主辦，除SK海力士外，也將邀請三星電子、現代汽車集團（Hyundai Motor Group）、LG電子（LG Electronics）、斗山集團、Naver等高層代表出席。

劉佩真表示，韓國三星電子、SK海力士以及現代、LG等巨頭密集來台互動，反映出在當前HBM記憶體與AI晶片高度綑綁的趨勢下，台韓產業已從過去的絕對競爭，走向新型態的競合關係。她分析，韓國大廠積極爭取與台灣IC設計大廠、系統代工廠以及台積電生態系的緊密串聯，目的在確保自家記憶體產品，能被完美整合進主流的AI伺服器架構中，避免在輝達引領的算力洪流中面臨邊緣化。

劉佩真認為，這場跨國產業大咖的雙向奔赴，證明AI時代的競賽已不再單打獨鬥，而是全面升級為供應鏈效率、材料整合與算力平台間的跨國聯盟體系對決。

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