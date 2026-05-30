綠電爆發！今午風光發電千萬瓩、備轉率逼近30％

再生能源發威，台電官網顯示，近中午時刻風電、太陽光電合計貢獻約1000萬瓩，佔比達28%。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕再生能源發威！台電官網顯示，近中午時刻風電、太陽光電合計貢獻約1000萬瓩，佔比達28%，而適逢假日，再生能源支應下，整體備轉容量高達1001萬瓩，備轉容量率更是逼近30%。

台灣進行二次能源轉型，光電、風電依舊是再生能源主力發電，隨著光電已大量併入系統，目前裝置容量已達1500萬瓩，白天時刻是台灣主要電源。

請繼續往下閱讀...

台電官網顯示，今中午太陽光電已發電達707萬瓩。至於風力，台灣累計離岸風電裝置量也有450萬瓩，中午時刻發電貢獻也有291萬瓩。

今中午風光發電兩者合計已逼近1000萬瓩，約是18部中火、10部核能機組容量。

因今日適逢假日，台電預估最高用電量約3350萬瓩，但整體供電能力在再生能源之應下、高達4351萬瓩。

尖峰備轉容量出現四位數、1001萬瓩，備轉容量率高達29.9%，供電燈號高掛電力充裕的綠燈。

今中午風光供獻大。（取自台電官網）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法