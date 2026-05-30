台灣人超級會買！Costco執行長直接點名台灣「還有開新據點空間」

好市多台中南屯店營業額穩坐世界第一，Costco全球最賺錢的「店王」。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）週四（28日）舉行2026會計年度第三季財報電話會議，執行長瓦克里斯（Ron Vachris）被分析師問到Costco在歐洲與亞洲的展店規劃與布局，瓦克里斯直接點名台灣，表示看到還有一些新增據點的空間。

投資機構古根漢（Guggenheim）分析師漢博克（John Heinbockel）在財報電話會議上詢問Costco未來的展店布局情況，漢博克說，他了解這是多年度的規劃，那麼就未來3年來看，歐洲與亞洲的展店布局大致是什麼樣子？也就是說，哪些地區目前累積的潛在開店需求最多？

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瓦克里斯表示，在亞洲方面，中國、南韓以及日本仍然存在非常好的發展機會，至於台灣，我們也看到還有一些新增據點的空間，但整體來看，我們認為中國、南韓與日本這3個大型市場，仍具備最大的成長潛力。

瓦克里斯進一步表示，在歐洲市場上，Costco於法國仍屬於比較早期的發展階段，後續成長空間正在逐步展開。西班牙的開店空間相對有限一些，但我們預期未來3年會有明顯成長。至於英國，過去3年一直是我們表現非常強勁的市場，認為英國未來也會持續有不錯的表現。

瓦克里斯表示，公司預期未來5到10年國際市場擴張將非常強勁，而這些國家很可能會成為北美以外最主要的成長引擎。

台灣目前共有14家Costco分店，而據2023年資料，Costco全球獲利率最高的前10名分店，台灣就佔了4家，包括台中南屯店、台中北屯店、台北內湖店、新北中和店，其中南台中店更是Costco全球最賺錢的「店王」，獲利率已連續多年拿下全球第1名。

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