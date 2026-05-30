看台灣迎一堆全球晶片大咖齊聚！韓媒開始擔心了

黃仁勳在台灣舉辦「兆元宴」，台積電等科技巨頭齊聚一堂。（圖取自輝達X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕全球晶片巨頭將在下周齊聚台灣，參加一年一度的台北國際電腦展（Computex Taipei），屆時台灣在全球人工智慧（AI）供應鏈中日益增長的主導地位勢必將成為焦點，而韓媒則指出，台灣是東亞唯一一個擁有涵蓋整個AI價值鏈的綜合基礎設施的國家，如果南韓不能加強創新，則可能落後。

日前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，公司計劃每年在台灣投資高達1500億美元（約新台幣4.7兆元），並稱台灣是AI革命的中心；超微（AMD）執行長蘇姿丰也宣布了對台灣AI領域的重大長期投資計畫。

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Yahoo Finance先是報導指出，近幾天，黃仁勳一直在台灣，會見了企業合作夥伴，並主持了輝達未來在台灣的總部「星群」（Constellation）的活動，該總部將容納約4000名員工。黃仁勳還稱，台灣正是全球AI革命的核心。

南韓《中央日報》則指出，在參加台北國際電腦展之前，黃仁勳在台灣，還宴請供應鏈夥伴高層，現場出席貴賓幾乎涵蓋台灣半導體和電子產業龍頭代表，包括台積電董事長暨總裁魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠及和碩董事長童子賢等科技業大咖。

韓媒稱，黃仁勳此次時機對台灣非常有利。作為全球規模最大的科技展之一，2026年台北國際電腦展（Computex Taipei 2026）將於週二在台北開幕，吸引了全球人工智慧和半導體行業領導者的廣泛關注。高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）、英特爾CEO陳立武、邁威爾科技（Marvell Technology）執行長墨菲（Matt Murphy）和安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）預計都將訪問台灣。

報導還指出，就在台灣正在崛起為一個集晶片設計、製造、封裝和伺服器生產於一體的綜合中心，人們越來越擔心南韓的角色正逐漸局限於供應記憶體產品，例如高頻寬記憶體（HBM）。一名半導體產業代表表示：「台灣是東亞唯一一個擁有涵蓋整個AI價值鏈的綜合基礎設施的國家。」

在此背景下，人們關注的焦點在於，黃仁勳即將在訪台後前往南韓，這是否會為南韓企業帶來新的投資和合作機會。但一名業界人士表示：「與他先前宣布的對台投資計劃不同，黃仁勳從未透露過對南韓的具體直接投資計劃，因此，此次訪問的重點在於他將在會晤期間討論何種程度的投資和合作舉措。」

嘉泉大學半導體學院教授金容錫表示：「如果南韓不能在AI記憶體領域、無晶圓晶片設計和代工製造方面加強創新，就可能落後於世界其他國家。」。

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