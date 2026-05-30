69歲嬤沒存款！聽見女兒一句話後嚇呆了 晚年生活大崩潰

照顧年老的父母是孝心的表現，同時也要審酌自身財務能力。（示意圖，法新）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，69歲的和子（化名）每月靠約6.5萬日圓（約新台幣1.2萬元）的退休金生活，幾乎沒有任何存款，扣除房租、水電費、伙食費和醫療費後，每個月都不夠用。雖然女兒真由（化名）每月資助她10萬日圓（約新台幣1.9萬元）生活費，但對女兒來說，這也是不小的開銷，直到真由的丈夫生病，才向母親坦承無法再資助了，這讓和子的生活瞬間陷入崩塌。

和子和丈夫離婚後，多年來靠兼職工作養活女兒真由，她沒有存款、沒有房子、住在租金便宜的舊公寓，扣除房租、水電費、伙食費和醫療費後，退休金根本不夠用。而支撐她的是真由每月寄來的10萬日圓生活費。

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起初真由認為母親太辛苦了，希望能全力支持，因此最初的零用錢是每月3萬日圓，但由於房租續約、住院治療以及物價上漲，金額增加到5萬日圓，然後是7萬日圓，不知不覺就漲到了每月10萬日圓。雖然和子感到愧疚，但她逐漸開始依賴這些寄來的錢來維持生活。

事實上，女兒真由的經濟狀況也不算富裕，不僅要還房貸、支付子女的教育費用，還要存錢養老。儘管身居管理職位，每月從到手的薪水中拿出10萬日圓寄出去，仍然是一筆不小的負擔。即便如此，真由還是無法開口告訴她的母親，「我當時想，如果我阻止她，母親就無法謀生了。」

沒想到，某日真由的丈夫生病了，收入開始減少。在重新審視家庭財務狀況時，意識到每月給母親10萬日圓的零用錢是沉重的負擔。有一天晚上，真由打了個電話給和子：「媽，對不起，我不能再每個月寄10萬日圓給你了。」

和子一時說不出話來，然後說：「出什麼事了？」真由語帶顫抖地回答：「我們也達到極限了。」聽到這句話，和子才意識到女兒的生活也很艱難。對和子來說，經濟資助的中斷意味著生活徹底改變。另一方面，真由也背負著強烈的罪惡感，覺得拋棄母親。目前，真由給母親的津貼已減少至每月3萬日圓，和子也能體諒。

報導指，當父母退休金不足時，子女有時會寄錢來贍養他們，然而，如果這種經濟支持持續很長時間，並成為父母生活的主要支柱，就會逐漸給提供經濟支持的家庭帶來壓力。真由向母親說的話並非冷漠的拒絕，而是在母女倆倒下之前，調整照顧的方式。

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