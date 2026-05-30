曾是課長如今卻被年輕人教做事！60歲退休阿伯覺得好羞辱

日本一名退休阿伯從管理職回到基層作業，坦言最大衝擊並非收入下降，而是「從被稱為課長，到變成必須向年輕員工請教的新手」。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕由於生活費、房貸、子女教育費，以及對老後資金的不安，不少人即使年滿60歲退休後，仍會繼續找工作。然而，即使同樣是「工作」，也不一定能獲得與現役時代相同的待遇與職務內容。日本一名60歲阿伯森田先生（化名）退休後，因為家中經濟因素重返職場，最終到商業設施後勤擔任時薪1300日圓（約260元新台幣）的兼職人員，從管理職回到基層作業。他坦言，最大衝擊並非收入下降，而是「從被稱為課長，到變成必須向年輕員工請教的新手」。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，森田先生目前每週工作4天、每天6小時，負責商品管理與庫存作業。他表示，雖然能持續工作已值得感謝，但與過去擔任管理職時相比，心理落差仍然非常明顯。

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森田先生原本計畫利用再雇用制度工作至65歲，但因任職公司營運惡化與據點調整，原部門已無法續留。雖然公司提出可轉任其他職位，但考量通勤距離與體力負擔，他最終選擇離開。

雖然領有退休金，但他仍面臨房貸餘額、妻子醫療費用，以及尚未經濟獨立的兒子支援，使他無法完全退出職場。

森田先生於是透過就業服務中心與求職平台找工作，但很快發現，60歲以上再就業市場競爭激烈。企業需求更偏向可立即上手的實務能力，包括體力、作業速度與排班彈性，最終終於找到商業設施後場的商品管理人員兼職，時薪1300日圓，每週固定工時。他坦言：「能有工作已經很好，但和以前的工作條件差距真的很大。」

在新職場中，比森田先生年輕20歲以上的員工負責指示工作，工作內容包含進貨確認、系統輸入與庫存移動等，對森田先生而言是需要重新學習事情。

而某次森田先生操作出錯時，一名年輕員工淡淡說了一句：「還不習慣嗎？」雖然語氣平靜，但讓他當場沉默。森田先生回憶：「那一瞬間覺得自己好像變成什麼都做不好的人。」

森田先生目前月收入雖然遠低於過去薪資，但仍是家庭必要收入來源。同時，他也坦言，如果完全不工作，反而會失去生活節奏，「雖然不甘心，但去上班至少讓生活還有規律。」

隨著時間過去，森田先生逐漸調整心態，不再將請教年輕同事視為羞辱，也開始接受自己是職場新人。某次獨立完成作業後，獲得同事一句「幫大忙了」，讓他感受到久違的肯定。

報導分析，退休後的工作，不一定是在職時代的延伸，收入、地位、他人的看法都會改變，因此也可能受傷。但持續工作，不只是為了金錢，也包含維持生活節奏、重新建立自身存在感的意義。

退休後的再出發並不華麗，但森田先生已逐漸開始接受：在時薪1300日圓的工作中，以「沒有頭銜的自己」繼續生活。

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