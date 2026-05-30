黃金又漲了！但本月不太妙

週五（29日）黃金價格上漲。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（29日）黃金價格上漲逾1%，因美國和伊朗傳出已同意延長停火協議，但這仍無法改變黃金月線因通膨和升息疑慮收黑的結局。但5月金價共下跌逾1%。

黃金現貨上漲1.5%，報每盎司4556.84美元。

請繼續往下閱讀...

8月交割的黃金期貨上漲1.3%，報每盎司4593美元。

《路透》報導，美國總統川普表示，他將就與伊朗達成1項潛在協議以延長停火期限作出決定，該協議必須包括開放荷姆茲海峽，及消除德黑蘭製造核武器的能力。

Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）表示，黃金從關鍵技術支撐位反彈，加上對停火延期的樂觀情緒推動油價和美元走低，為黃金提供支撐。

但史崔伯也認為「利率將長期維持在較高水準」這個主題依然成立，因為海運仍受干擾、能源基礎設施遭破壞，都可能導致油價居高不下，使聯準會（Fed）保持謹慎。

數據顯示，由於伊朗戰爭引發能源價格上漲，美國4月通膨率創下3年新高，因而強化市場對Fed將維持利率不變直至明年秋季的看法。

其他貴金屬交易

現貨白銀持平，報每盎司75.62美元，月線上漲。

現貨白金下跌0.3%，報每盎司1917.65美元。

現貨鈀金下跌1.1%，報每盎司1352.24美元，本月下跌超過11%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法