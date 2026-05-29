科技巨頭齊聚加持Computex 路透：台灣AI基礎建設地位將成焦點

黃仁勳的Vera Rubin運算平台，料將成台北電腦展焦點。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，即將於6月2日登場的台北電腦展（Computex），輝達及其產品料將一如往常成為焦點，然而台灣在AI基礎建設上核心，且日益重要的角色，也將眾所矚目。

輝達執行長黃仁勳在活動前一週即抵達台北，週三他說，台灣是AI革命的中心，輝達每年將投資台灣1500億美元，他的這番話正突顯台灣在AI大建設時代的地位。他說，「許多年前，我們有10家合作夥伴，5年前，可能有50家夥伴，現在我們有150家夥伴」。

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超微執行長蘇姿丰上週也說，該公司將投資台灣AI產業逾100億美元，她補充說，超微正與台灣合作廠商共同投資，以確保2026年以後有充分的產能進行擴張。

報導說，台灣擁有對AI資料中心至關重要的多元生態系，其中包括AI伺服器製造商、封裝與元件供應商。麥肯錫（McKinsey & Company）合夥人弗萊徹（Ryan Fletcher）指出，「台灣的AI角色正從半導體故事轉向基礎建設故事；問題不再只是誰製造晶片，而是誰能將晶片轉化為一個供電、散熱、網絡與實用的AI系統」。

台北電腦展將於6月2日至5日舉行，並由黃仁勳發表主題演說揭開序幕，焦點可能在輝達的資料中心產品，比如其新的Vera Rubin AI運算平台、Vera中央處理器（CPU），及其在機器人與製造業AI領域等市場的投入。

其他出席活動的還包括英特爾執行長陳立武、高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）以及安謀執行長哈斯（Rene Haas）、邁威爾（Marvell）執行長墨菲（Matt Murphy）與恩智浦（NXP）半導體執行長索托馬約（Rafael Sotomayor）。

陳立武的演說也將倍受關注。IDC客戶端設備研究副總裁Bryan Ma說，「他讓英特爾回到正軌，他的主題演說對於他希望帶領該公司朝其他方向發展提供線索」。

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