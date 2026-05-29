14天打造爆款AI工具 他1年海撈12億嗨喊不幫別人打工了

29歲工程師Vitalii Dodonov從化工背景轉戰AI創業。（圖取自Vitalii Dodonov 領英帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕AI讓白領焦慮，同時也在創造新的致富機會。29歲工程師從化工背景轉戰AI創業，短短14天開發出爆款AI內容工具（AI Content Tool），6週狂賺5萬美元（約台幣157萬），整個平台年營收更接近4000萬美元（約台幣12.5億）。這名工程師直言，以後不可能再替別人工作了。

商業內幕報導，29歲創業家多多諾夫（Vitalii Dodonov）近日分享自己的創業歷程。他打造的AI內容工具「Stanley」，上線短短6週，就達到每月5萬美元經常性收入，成為近期AI創業圈熱門案例。

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Vitalii原本並不是軟體工程師。他2014年進入加拿大1所大學攻讀化學工程，在礦物加工實驗室工作時，發現許多流程高度重複、效率低落，因此開始自學寫程式，希望透過技術改善工作方式。

畢業前，他因自學程式能力受到Deloitte青睞，2018年進入公司擔任資料科學家。但工作近兩年後，他發現自己真正熱愛的是軟體開發，而不是顧問工作。當時他持續利用下班時間開發副業「Vhinny」，一個整合上市公司財務資訊的平台。他每天清晨5點到9點、下班後再工作4小時，靠Google與YouTube自學工程技術。

之後，他應徵eBay軟體工程職位，雖然技術面試表現不理想，但他直接展示自己打造的Vhinny架構，成功獲得高級軟體工程師職位。在eBay期間，他遇見現在的共同創辦人John，兩人後來共同創立「Stan」，一個協助創作者販售數位產品的平台。2021年，他正式離開eBay，全職投入創業。

真正讓公司爆發成長的是今年推出的AI產品「Stanley」。為了開發這套工具，他與共同創辦人特地飛往倫敦，把自己關在公寓14天，全力「Vibe Coding」。所謂「Vibe Coding」，是利用AI協助開發，創辦人只需描述需求與方向，由AI快速生成程式與功能。多多諾夫甚至表示，自己「沒有親手寫一行程式」。

Stanley主打協助創作者經營LinkedIn（領英）內容。AI會模仿使用者語氣生成貼文，同時分析互動數據，找出最容易爆紅的內容模式。產品推出首日，就吸引250名付費用戶。目前Stanley的LinkedIn與Instagram版本，合計年經常性收入（ARR）已達300萬美元（約台幣9420萬），而整個Stan平台年營收更接近4000萬美元。

多多諾夫認為，我們生活在一個人工智慧代理賦予個人整個公司強大力量的世界。實現這一切的關鍵在於付出努力。如果你願意反向思考並投入精力，幾乎沒有什麼是不可能的。他也相信，未來每個人都會擁有屬於自己的「AI內容主管」，協助經營個人品牌與社群影響力，而這正是Stanley想做到的事。

他說，自己的目標是打造一家能夠傳承幾代、在未來30到40年引領世界運轉的公司。至於是否重返企業界？可能性極小。他直言，我感覺自己以後都不會為別人工作了。

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