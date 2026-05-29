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決心捍衛日圓！日本1個月投入2.31兆元阻貶規模空前

2026/05/29 20:27

過去一個月，日本投入逾11兆日圓來支撐日圓。（法新社）過去一個月，日本投入逾11兆日圓來支撐日圓。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，日本財務省數據顯示，過去1個月，日本在匯率跌破160元兌1美元後，斥資紀錄性的11.73兆日圓（736億美元，2.31兆台幣），來支撐日圓。分析師指出，此遠高於預期的金額展現日本當局捍衛日圓的決心。

財務省29日公佈從4月28日至5月27日的數據，該期間日圓數度急速升值，儘管日本政府迄今不願證實進行任何干預，但一位知情者說，4月30日採取了該行動，而且市場臆測接續幾天也進行了多輪的買進日圓操作。

相關操作規模超出預期。先前根據日本央行的現金流動數據估算，多輪買進操作的支出金額最多達10.08兆日圓。

道富投資管理高級固定收益策略師Masahiko Loo表示，「財務省的數據至關重要，如果遠高於10兆日圓，將突顯政策決心」 。他補充，如果在動用如此龐大的金額後，匯率仍未穩定，可能引發市場對干預效能的質疑。

日圓目前仍在160元兌1美元附近承壓，4月底至5月初的漲幅迄今幾已回吐，當時財務省指示日本銀行干預匯市、捍衛日圓。台灣時間29日晚間7：30分左右，日圓兌美元為159.2620元兌1美元，引發交易員臆測日本銀行可能進一步採取干預行動。

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