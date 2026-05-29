國壽股票未實現逾2700億 國泰金明年配息動能強勁

國泰金控今召開第1季法說會，稅後盈餘達317億元，調整後獲利則達到486億元。（圖由國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控今召開第1季法說會，稅後盈餘達317億元，若加計FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）股票資本利得調整後，獲利則達到486億元。每股盈餘為2.15元，調整後每股盈餘則升至3.31元，年化股東權益報酬率（ROE）為16.9%。

在各子公司表現方面，國泰世華銀行、國泰產險、國泰投信及國泰證券的第1季稅後盈餘均創下歷年同期新高。國泰世華銀行首季淨利息收入年成長13%，財富管理手續費收入也呈現雙位數成長。

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作為核心子公司的國泰人壽，首季稅後盈餘為174億元，調整後獲利則達339億元。由於股市頻創新高，國泰人壽適時實現資本利得，截至5月底，放在OCI項下的國內外股票未實現利益已超過2700億元。國泰人壽總經理林昭廷表示，4月與5月的結帳狀況相當樂觀，全年獲利有機會挑戰2021年的歷史新高。

針對IFRS 17新制接軌後的變化，國泰人壽的財務體質獲得顯著優化。受惠於高利率保單負債重估，負債利息成本已由過去的3.4%大幅降至2.1%，大幅減輕了長期以來的利差損壓力。在保險服務結果方面，第1季新契約保險合約服務邊際（CSM）達到271億元，帶動整體CSM餘額墊高至5324億元。這代表未來長期獲利的穩定來源，國泰人壽也設定全年CSM達到750億元的目標。在資產配置上，國壽維持穩健靈活的操作，首季國內股票投資報酬率因台股攻勢而飆升至15.4%。

在匯率與避險成本方面，林昭廷表示，國壽第1季的避險成本為1.26%，目前外匯價格變動準備金餘額已累積至1239億元，抵禦匯率波動的防禦力非常充足。後續避險比率預計進一步降至30%，預估未來的避險成本還有機會再下降1個百分點。

股利配發政策部分，國泰金控強調在接軌前後將維持一致性。財務長陳晏如指出，股利政策將綜合考量全年獲利、營運需求、資本市場狀況及同業殖利率水準，並致力於提供具競爭力的股息。2026年預計配發3.5元股息，配發率約50%，與過去三年的平均水準相當。

林昭廷補充，雖然壽險業每月僅公布稅前和稅後損益，但配息基礎確實是以加計股票資本利得後的調整後獲利為準。由於目前的資本利得與未實現利益豐厚，預期2027年的股利配發動能將比2026年更為強勁。

關於金控未來的併購規劃，國泰金控總經理李長庚表示，董事長蔡宏圖年初已下達指令，要求加速尋找成長動能並物色國內外合適的併購標的。對於近期市場上的併購傳聞，李長庚重申金控會持續物色對象，但原則是「不會為了併購而併購」，也不會單純為了擴張規模而進行整合，而是會從實質經營效益與市場布局的角度出發，尋求對集團長期發展有利的機會。目前國泰金控帳上現金充足，且經調整後的每股淨值達79元，財務實力足以支持未來的策略性併購需求。

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