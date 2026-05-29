台積電入列！億萬富豪鍾愛的5檔個股全曝光了

外媒披露，億萬富翁最鍾愛的5檔個股，台積電是其中之一。（資料照，記者田裕華攝）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，億萬富翁最鍾愛的5檔個股大都是科技股，包括晶圓代工龍頭台積電、半導體設備巨擘ASML、亞馬遜（Amazon）、臉書母公司Meta Platforms及蝦皮母公司冬海集團（Sea Limited）。

美國財經媒體《Kiplinger》報導，研究億萬富翁們用資金追逐哪些股票，對散戶來說不失為一項有益的參考。首先，富人越來越富是有原因的，其次，了解億萬富翁有時也會犯錯，對投資人很有幫助。

請繼續往下閱讀...

以下是億萬富翁階層精選的5檔值得關注的頂級股票，且有些億萬富豪都在 2026 年第一季建立了大量部位或增加持股。

1、Meta Platforms：億萬富翁投資人科恩（Steve Cohen）的家族辦公室 Point72 Asset Management ，在今年第一季將其在Meta Platforms的股份增加了近 1300%。

截至第一季末，Point72持有META股票90萬8254股，價值近5.2億美元（約台幣163億），META股票升至該基金的第14大持股。此前，META股票在該基金的持股排名第137位。Point72 也增持了AMD 和應用材料（Applied Materials）等科技股。

2、冬海集團（Sea Limited）：億萬富翁投資人桑德海姆（Daniel Sundheim）旗下對沖基金D1 Capital Partners，在短短七年內聲名鵲起。這家紐約對沖基金最初成立時擁有50億美元（約台幣1570億）的資本。如今，D1的資產管理規模已超過400億美元（約台幣1.25兆）。

截至3月31日，桑德海姆旗下的對沖基金持有冬海集團400萬股，價值近3.36億美元（約台幣105億），是該對沖基金的第13大重倉股。值得注意的是，冬海集團在今年前三個月下跌了近40%。無論如何，桑德海姆對這項投資充滿信心。

3、ASML：億萬富翁投資者曼德爾（Stephen Mandel）旗下對沖基金 Lone Pine Capital資產管理規模達 213 億美元，持有 ASML 價值超過 8.65 億美元（約台幣271億）的股份。ASML 佔該基金投資組合的 6.8%，是其第二大持倉，而三個月前該持股排名第六。

4、台積電：億萬富翁投資人拉豐 （Philippe Laffont）財富累積估計79億美元（約台幣2480億），部分原因在於他懂得長期持有成功股票。旗下對沖基金Coatue Management管理資產規模達927億美元（約台幣2.9兆），今年第一季增持台積電近8%的股份。

自2023年第一季起持有台積電股份的Coatue基金，隨後又增持了這家晶圓代工廠65萬4023股股票。台積電生產全球90%的先進晶片。根據監管文件，截至3月31日，該基金持有台積電930萬股，價值31億美元（約台幣973億）。台積電在該基金的投資組合中佔近11%，是其最大的持股。

分析師給予台積電「強力買進」評級，並預測其今年的營業利潤將成長近50%，明年還將成長22%。

5、亞馬遜：億萬富翁投資者泰珀（David Tepper）的對沖基金Appaloosa管理資產規模204億美元（約台幣6405億），在今年前三個月幾乎將其在亞馬遜的持股比例翻了一倍。

自 2019 年初以來一直持有亞馬遜股票的 Appaloosa，截至第一季末，持有 430 萬股，價值近 9 億美元（約台幣282億）。亞馬遜的持股比例為 15.2%，是泰珀的最大持股。該對沖基金也增持了美光和台積電。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法