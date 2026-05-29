研華啟動接班布局 導入CXO領導架構

研華股東會也完成第16屆董事全面改選，新任董事會共九席，包括六席董事及三席獨立董事。（研華提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）29日召開股東常會，董事長劉克振表示，面對全球產業變革與人工智慧（AI）浪潮，研華將以「Edge Computing（邊緣運算）與AI-Powered WISE Solutions（AI驅動智慧解決方案）」為核心發展方向，並啟動未來5年企業轉型計畫，包括成立全球營運總部（WWBO）、升級全球物流模式，以及導入執行長（CEO）、財務長（CFO）及營運長（COO）組成的CXO領導架構，強化組織韌性與接班布局。

劉克振指出，2025年是研華推動轉型的重要里程碑，不僅營收規模創下歷史新高，市值也突破百億美元，並進一步確立以邊緣AI落地應用為核心的長期成長路徑，朝全球值得信賴的軟硬體平台供應商邁進。

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在全球布局方面，研華將成立WWBO（Worldwide Business Operations），作為全球八大區域（Region）的綜合戰略驅動總部，透過更具紀律的治理機制，落實「全球資源、在地體現」的營運理念，強化跨區域協同能力與營運效率。

此外，隨著邊緣AI產品組合持續擴大，研華也將推動全球物流模式升級，以Cross-Docking（越庫物流）及Autonomous Operations（自主營運）為核心，提升供應鏈效率與韌性，因應交期管理及成本控管需求，支撐未來成長動能。

值得注意的是，研華同步啟動接班規劃，宣布將於今年底前正式導入CXO領導模式，由CEO、CFO及COO共同組成核心經營團隊，透過制度化管理機制提升決策效率與組織韌性，為企業永續經營與長期發展奠定基礎。

除未來發展策略外，研華股東會也完成第16屆董事全面改選，新任董事會共9席，包括6席董事及3席獨立董事。其中，華碩（2357）以法人董事身分當選一席董事，未來雙方可望深化在AI及智慧產業領域的合作；獨立董事則新增前輝達（NVIDIA）台灣區總經理邱麗孟，以及前韋萊韜悅（WTW）大中華區策略長魏美蓉，進一步強化董事會多元性及國際經營管理能量。

股東會同時通過2025年度盈餘分配案，每股配發現金股利11.2元，包括經常性現金股利9.2元及特別現金股利2元，總配發率達91.4%。研華表示，未來將持續優化股東回饋政策，並透過人才留任、組織升級及全球布局，強化企業長期競爭力。

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