美對台232關稅調降 貿易署助汽配扣件業反守為攻

貿易署積極協助我汽配扣件產業反守為攻。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國政府將公告對臺灣非半導體232關稅優惠並回溯自今年5月1日生效，貿易署今（29）日表示，隨著美國232關稅調降正式上路，將有助我扣件業者對接車用與航太等高端扣件應用市場降稅紅利，今年下半年貿易署也將加碼海外參展補助，並擴大籌組「臺灣國家隊」海外展團，採取「實質補助」與「精準拓銷」雙軌並進，政府將作為產業最強後盾，帶領業者主動出擊，也盼企業趁此經貿利多「反守為攻」，全面擴大北美及全球市場版圖。

貿易署自去年起即提前協助業者強化海外布局，透過整合拓銷資源、加碼參展、布建海外通路補助，及擴大國際買主媒合等措施，協助有「隱形冠軍」之稱的扣件產業拓展國際市場、深化國際供應鏈合作。同時，貿易署持續強化我業者與國際採購商對接。

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針對中小型扣件業者，下半年貿易署將持續補助公司、商號及公協會赴海外參加國際展覽，並優先補助美國等重點市場，協助業者爭取海外商機與接單機會。預計將有15家汽配產業公協會帶領近200家廠商參加「美國汽車售後服務零配件展」，另有5家扣件等金屬產業公協會帶領近200家廠商參加「美國鳳凰城螺絲暨機械設備展」。

此外，針對重要海外展覽，貿易署也委託外貿協會整合公協會資源設置「旗艦臺灣館」，協助我國產業以整體形象拓展國際市場。以今年3月德國科隆五金展為例，已協助扣件等相關產業徵集超過260家企業參展，爭取逾1.2億美元商機；下半年亦將於美國汽車售後服務零配件展擴大辦理，期望透過旗艦臺灣館整合行銷、買主媒合及供應鏈對接，協助我業者加速切入北美高階車用及航太供應鏈市場。

貿易署補充，公協會亦可就美國鳳凰城螺絲暨機械設備展及德國斯圖加特展等大型國際展會申請「臺灣館」相關補助，並透過論壇、買主交流、產品發表及行銷推廣等展覽加值活動提升參展效益。

貿易署同步提供布建海外行銷通路補助，支持企業於海外設立展示、維修及發貨中心等據點，或新增代理商及經銷商，協助業者由產品輸出進一步邁向在地經營，強化深耕海外市場能量。去年已協助8家汽配業者及1家扣件業者赴美布建通路；今年度相關補助已開放受理申請至今年10月30日止，歡迎企業踴躍申請。

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