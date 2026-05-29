瑩碩跨足純新藥開發 思覺失調症長效緩釋針劑6月進行臨床試驗

瑩碩今（5/29）召開股東常會，經營團隊對今年營運展望持正向樂觀。圖為董事長王建治（左三），總經理顏麟權（左二）。（瑩碩提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）今（29）日召開股東常會，由董事長王建治主持，他說明去年因高毛利合作案推進時程遞延，合併營收年減5.81%，但受惠於集團經營效率提升與嚴格的成本控管，整體虧損大幅收斂，淨損縮減至3066萬元，每股虧損0.61元。

瑩碩去年在新產品開發及海外市場拓展達成多項重大里程碑，包括取得11張藥證（其中6張為首發學名藥）、完成海外5個市場的對外授權，並分別向美國FDA提交1項505（b）（2）新藥臨床試驗申請，以及1項P4學名藥的上市許可申請。

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瑩碩總經理顏麟權表示，公司近年採取「研究開發（RD）」與「商務開發（BD）」雙引擎策略，積極擴大營運規模。隨著旗下各項業務與子公司重回成長軌道，瑩碩今年累計前4個月合併營收達2.96億元，年增19.76%，創下近8年同期新高。

在研發進程上，瑩碩利用自主開發的奈米晶針劑平台（NanoCIP），成功開發出新一代思覺失調症長效緩釋針劑新藥AX251。該藥已獲美國FDA與印度藥品管制總局（DCGI）核准進行一期臨床試驗，預計將於6月啟動收案，寫下該公司跨足新藥領域的首張成績單。

展望今年，顏麟權強調，公司將持續推進RD與BD雙引擎策略。隨著各項前瞻布局邁入實質收成期，加上新品陸續上市的業績挹注，對全年營運展望抱持正向樂觀。

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