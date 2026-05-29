雙鴻Computex火力全開 大秀液冷創新技術

雙鴻前進Computex 2026，設攤於南港展覽館一館（展位號碼J0806）。圖為董事長林育申。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台北國際電腦展（Computex）即將登場，散熱大廠雙鴻（3324）今年以「Beyond Cooling, Beyond Energy」為主題，涵蓋氣冷、液冷技術的完整散熱方案，包含伺服器、筆電、VGA（顯卡）等應用，展現雙鴻在散熱與永續節能領域的硬實力。

雙鴻董事長林育申表示，面對AI產業的高耗能、高散熱挑戰，散熱技術已由氣冷全面轉向液冷，液冷不再是「選配」，而是不可或缺的「標配」，雙鴻不只做散熱，更致力為伺服器省電、為地球減碳，讓散熱系統成為支援算力的神隊友。

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為對應客戶散熱效率與能耗管理需求日益精進的挑戰，雙鴻以格物致知的企業精神，不斷致力於散熱產業升級與技術創新，超前部署開發多項關鍵技術，本次參加Computex展出重點包含：

１、超前部署液冷技術新應用：當電力即算力，節能散熱成為AI發展的勝負關鍵，雙鴻提前佈局，透過無風扇（Fan-less）設計定義次世代機櫃標準。除了核心AI GPU與CPU已導入液冷散熱技術外，更將液冷技術全面延伸至ASICs、DIMMs、PCIe及電源供應系統（Power Shelf/Power Busbar）等高發熱元件。雙鴻研發的「CPU與DIMM液冷共構模組」，兼具高精度及高可靠性的核心優勢，極致的記憶體間距公差機構控制能力，以及採用釬焊和雷射焊接建構零洩漏防護。

隨著AI數據管理需求激增，CPU運算量爆發同步帶動DIMM液冷技術的普及，這項技術將加速CPU與記憶體液冷方案的全面升級，成為未來市場的主流選擇。

２、節能與永續液冷系統設計：雙鴻以「Beyond Cooling, Beyond Energy」為目標，致力於節能散熱技術開發，協助客戶降低能耗，打造兼具效能與永續價值的新世代運算解決液冷方案。隨著 AI 與高效能運算帶動液冷散熱系統需求激增，我們推出的In-Row CDU可於3°C ATD（Approach Temperature Difference）條件下提供高達2MW的冷卻效能，為高密度資料中心提供最理想的液冷系統解決方案。

此方案不僅具備高可靠的備援設計，更透過智能群控功能，確保大規模液冷系統在高效運轉的同時，亦可維持長效穩定性與可靠性的熱管理表現。

３、實踐客製化整合服務力：雙鴻提供客戶從熱流分析、機構設計、系統整合到量產製造的一條龍服務，同時依據不同應用需求打造最佳氣冷與液冷解決方案；其中為了替客戶實現機房無人化管理趨勢，公司的「充填機器人」結合自動化與遠端監控技術，針對伺服器液冷散熱系統提供即時補液功能，解決冷卻液長期運作蒸散的問題。

此外，充填機器人更整合了智慧水質監測系統，能精準偵測濁度、pH值、電導率及硬度等關鍵參數，確保液冷系統長期穩定運行。

４、自製關鍵零組件：為了滿足客戶不同市場應用與機構設計所需，雙鴻除了投入快接頭（UQD/MQD）布局，亦研發一系列支援PWM（Pulse Width Modulation）調速的高效水泵。微型水泵專為筆電設計，極致輕薄；外置水泵兼具強勁流量與靜音，適合用於工作站、桌上型電腦、顯示卡平台；工作站水泵具備高揚程與大流量，應對高散熱需求；CDU水泵則專為資料中心液冷散熱所打造，可精準平衡效能與能耗。

雙鴻總經理陳志偉表示，透過VGA的歷史沿革牆，讓大家洞察GPU早就不只是為了打遊戲，它現在是AI運算的引擎；伴隨強大算力而來的，是驚人的能耗，這讓散熱從過去的「配角」，一躍成為決定效能的「護城河」，這場產業升級與變革，也讓公司從氣冷模組製造商，躍進成為液冷整機櫃系統解決方案商。

雙鴻作為輝達（NVIDIA）MGX生態系統的合作夥伴之一，將持續投入高效能與節能散熱技術研發，深化全球市場布局，攜手產業夥伴共同迎接AI與綠色運算時代的新機遇。

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