台灣大蔡明忠：AI時代須正視電力挑戰 能源政策需與時俱進

台灣大董事長蔡明忠。（台灣大提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大今日召開股東會，董事長蔡明忠指出，台灣大去年營收已達2000億元規模，若要朝兆元營收目標邁進，代表營收規模約需成長5倍，雖然無法預估需要多少年才能達成，但一定要有「登高山」的勇氣與想像力，更是推動公司持續前進的動能。

面對AI浪潮，台灣大目前已在桃園設立AI數據中心（AI DC），未來繼續評估更多AI DC的建置與發展機會。蔡明忠說，隨AI浪潮而來的龐大電力需求，已成為產業界關注的焦點，電力在台灣已演變成敏感的政治議題，過去政府因為害怕調整電價，尤其是民生用電，而影響「選票」，但政府應該勇敢的面對現實。

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蔡明忠說，不敢講台灣會缺電，但無法逃避，我們得面對能源及缺電的風險，要正視這個挑戰。現在不缺電，但未來是否有缺電風險？需嚴肅面對，不要淪為政治口水，就像「核能」，每一個時期對能源有不同需求，你也不能說過去人家「反核」，現在「支持核能」，就說人家變了，這是「與時俱進」的做法，人跟政府都應該與時俱進。

蔡明忠認為，台灣不是能源獨立（Energy Independence），必須擁有多元能源（Multiple Energy），過去國家政策一直都是朝向多元能源方向，推動能源的轉型。

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