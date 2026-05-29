台股再爆天量衝新高 5月勁揚5806點市值激增18.96兆元

5月勁揚5806點，市值激增18.96兆元。（資料照，記者田裕華攝）

〔中央社〕台股今天勁揚1096.5點，創下多項新紀錄，包括上市收盤指數44732.94點、電子、金融、半導體收盤指數、成交值新台幣1兆8164億元，以及上櫃收盤指數443.64點，皆創下歷史新高。

權值王台積電和股王信驊盤中分別攀高至2375元和19510元，創下新天價；終場收在2355元和18950元，同創收盤歷史新高。

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台股5月累計勁揚5806.31點，市值激增18兆9604億元，攀高至145兆9129億元。台積電5月股價上漲220元，市值增加5.7兆元，貢獻最多，市值攀高至61.07兆元。

聯發科在資料中心特殊應用晶片（ASIC）業務快速大幅成長激勵下，5月股價大漲1700元，今天收在4310元，市值增加2.72兆元，攀升至6.91兆元。

鴻海5月股價上漲69.5元，今天收在289元，創下2007年7月以來、逾18年新高，市值增加9732億元，至4.04兆元。台達電5月股價上漲280元，至2445元，市值增加7273億元，至6.35兆元。日月光投控5月股價上漲133元，至611元，市值增加5932億元，至2.72兆元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，COMPUTEX 2026和台積電股東會將於下週登場，全球首富馬斯克帶領的Space X也即將進行首次股票公開發行募股（IPO）掛牌上市，是市場近期關注焦點。

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