手握1000萬過很爽 69歲阿公沒算到1事晚年一夕崩盤

即使擁有充足的退休金，家人若突發疾病或需要照顧也可能導致家庭財務狀況陷入困境。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕即使擁有充足的退休金，家人若突發疾病或需要照顧也可能導致家庭財務狀況陷入困境。1名69歲的日本阿公手握5100萬日圓資產（約台幣1020萬），以為晚年萬事大吉，買東西從不看價錢，對於金孫也很慷慨，沒料到妻子一場病，存款急速蒸發。阿公感嘆曾經以為自己是人生勝利組，如今安穩過晚年成奢望。

《日刊SPA！》披露1對退休阿公因妻子突然生病，不僅形成財務負擔，晚年生活也大幅改變。住在日本橫濱的69歲阿公佐藤義雄（化名）曾任職大型商社，退休後不再續聘，早早還清房貸，夫妻每月年金收入約28萬日圓（約台幣5.6萬），還有超過5100萬日圓存款。對當時熱議的「老後2000萬日圓（約台幣400萬）問題」，他原本認為與自己無關。

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夫妻生活原本平穩愜意，偶爾外食、每年旅行，也能大方給孫子零用錢，不必為超市價格斤斤計較。然而，一場突如其來的意外，卻徹底改變了一切。67歲那年冬天，妻子突然在家中倒下，被診斷為蜘蛛網膜下腔出血。雖然保住性命，卻留下後遺症，必須長期復健與照護。

真正沉重的負擔，其實從出院後才開始。由於住家是屋齡近30年的兩層樓住宅，為了讓妻子安全生活，重新整理一樓空間，總改修費高達380萬日圓（約台幣76萬）。除此之外，還有每月約12萬日圓（約台幣2.4萬）的復健交通費、看護用品、紙尿褲與送餐服務等支出。

原本足以安穩退休的家計，很快開始出現缺口。更讓義雄難以承受的，是妻子的認知功能逐漸退化。她開始忘記對話內容，甚至半夜突然起床說「上班快遲到了」。有一天在醫院候診室裡，妻子竟望著他問：「請問你是哪位？」他說，「那瞬間，我覺得原本的人生崩潰了。」

義雄苦笑地說，「我一直以為自己算是人生勝利組。」如今體悟到老後最大的風險，往往不是沒存夠錢，而是人生的「意外」。

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