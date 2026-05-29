AI狂潮推升金融脆弱性，央行金融穩定報告示警三大風險。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行公布最新第20期金融穩定報告指出，儘管全球仍面臨地緣政治衝突、美國貿易政策變動及金融市場波動等不確定因素，但國內整體金融情勢仍維持穩定。不過，央行此次特別新增AI相關專欄，點出AI產業快速擴張下潛藏的三大金融風險，央行指出，近年AI相關產業投資快速成長，伴隨金融脆弱性已經浮現，提醒市場應理性看待AI投資熱潮。

首先，央行指出，市場資金過度集中於AI相關產業，恐加劇股市下行脆弱性。隨著AI投資熱潮推升台股AI概念股表現，市場資金明顯集中於少數AI族群，若未來相關企業獲利未如預期，產業過度集中恐放大單一產業波動對整體市場的衝擊，台股可能面臨較大幅度修正，進一步影響金融穩定。

請繼續往下閱讀...

第二，AI熱潮也加深外資資金進出對匯市穩定與市場流動性的影響。央行表示，受AI題材帶動，外資買賣台股日均交易值明顯增加，外資持有國內資產市值占外匯存底比率亦顯著提升。不過，若未來市場情緒反轉，或全球避險事件升溫，導致外資短期內大舉撤出資金，恐不利新台幣匯率穩定及國內金融市場流動性。

第三，央行提醒，投資人運用槓桿操作情形增加，須留意風險管理。央行指出，在全球科技景氣熱絡及資本市場行情升溫下，部分投資人因擔憂錯失投資機會，除使用股票融資外，也透過銀行信貸及不限用途貸款擴大投資部位。然而，當市場波動加劇時，槓桿操作將同步放大報酬與損失，增加財務脆弱性，投資人應審慎評估自身財務條件與風險承受能力。

此外，央行也特別點出表外融資與非銀行金融機構資金參與所帶來的潛在隱憂。央行表示，目前國際市場已出現透過SPV（特殊目的公司）進行資料中心建置與GPU租賃等「表外融資」模式，企業藉此將部分債務移出資產負債表，以優化財報表現。

央行說明，相關模式通常由AI業者設立SPV，再由SPV發行私募債或資產證券化商品向非銀行金融機構籌資，整體架構複雜，且資訊揭露透明度有限，投資人較難掌握實際風險。

對於近期市場關注民眾利用房貸、信貸或股票質押資金進場投資股市的現象，央行表示，目前上市櫃融資餘額確實有增加趨勢，但金融機構均有KYC與風險管理機制，央行也將持續觀察銀行與證券市場貸款情況。

央行指出，近年AI相關產業投資快速成長，伴隨金融脆弱性已經浮現。尤其融資規模快速擴張、產業內高度交織的循環交易及表外融資模式等，可能使相關企業財報未能充分反映實際獲利能力及債務風險，並隱含多重槓桿等潛在風險。

另外受惠於AI供應鏈優勢，我國股市屢創新高，吸引投資人進行投資，惟若AI相關產業實際產出未如預期，恐引發股市估值修正，進而衝擊股匯市穩定及民間消費動能。央行基於總體審慎監理目的，將持續關注AI相關產業發展及潛在風險，並適時透過跨部會金融監理連續小組分享研究結果，以因應AI等新興科技對金融穩定可能帶來的挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法