5月油價大跌19％料創紀錄 供應正常前恐再失10億桶原油

美國原油儲備已降至新低水準。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕隨著美國與伊朗達成延長停火60天的協議，油價在荷姆茲海峽航運將恢復的樂觀情緒下下跌，布蘭特原油本月已跌19%，有望創下2020年以來單月最大跌幅紀錄。

彭博29日報導，布蘭特原油每桶報92美元，西德州中級原油（WTI）約87美元。知情者透露，在Axios報導，荷姆茲航運將「不受限制」後，美國總統川普尚未同意該協議條款。

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5月原油價格在美伊將達成某種形式協議的臆測下走弱。儘管交戰雙方之前也宣稱取得進展，但僵局仍持續未解。衝突期間，荷姆茲實際遭到封鎖，引發全球能源衝擊，每日數百桶原油供應中斷。

費城外交政策研究所所長史坦（Aaron Stein）說，「如果只是延長停火，本質上情況沒有什麼改變。但與以往所有協議不同的是，這次似乎至少在解除雙方封鎖上達成共識」。

報導說，即使同意延長停火，石油運輸的恢復仍面臨許多障礙，包括荷姆茲航道中的水雷必須清除、關閉的油田須費時數月重啟，遭無人機與飛彈襲擊的能源基礎設施必須修復，此外，油輪須數週才能抵達進口國。

道明證券（TD Securities）高級大宗商品策略師麥凱（Ryan McKay）說，「基於油輪航行與恢復生產所需的時間，我預期石油的運輸仍嚴重受限。在所謂的『恢復』期間，我們可能再損失10億桶原油的供應」。

本週數據顯示，隨著危機持續，美國的原油供應日益吃緊。蒸餾油庫存降至逾20年最低水準，儲存在奧克拉荷馬庫欣區（Cushing）的原油已連續第5週下降至2300萬桶，逼近最低運營水準的2000萬桶關卡。

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