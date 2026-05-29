正德：租船租金成長 樂觀看待營運表現

正德指出，租船租金成長，樂觀看待營運表現。（正德提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕正德（2641）今日舉行法說會，正德指出，截至今年4月，船隊目前18艘船舶，2026年船舶已全數續約完成，無需換約，預計明年2027年陸續有４艘船舶租約到期需要換約，將持續注意巿場行情，將於租約前半年與租家洽談租約，另外在2027年第３季，將有２艘新造船加入營運，對未來營運樂觀。正德累計今年前4月合併營收為8.04億元，年成長16.45％。

正德說，目前主要以傭船出租為主，今年第1季起的1 年期租金呈現較明顯的拉升，反映了短期市場受外部因素擾動而產生的溢價需求，3年期與5年期的長期租金方面，走勢則維持在相對穩健的區間，這說明長期市場租金具備一定的支撐力，也有助於租約的長期履行。

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正德說，11艘1.74萬噸多用途（MPP）（雜貨/貨櫃）散裝貨輪（MPP /17,400 DWT）新建造船舶計畫，已陸續取得租家長期租約，船舶按計畫建造中，預計在2027-2028年陸續交船加入營運，這項新建造船舶計畫將使船隊組合更趨多元，透過多用途船型的加入，進一步提升公司的市場競爭力與抗風險能力，正德海運透過持續的汰舊換新、長期及多元化租約策略以及財務風險管控，為未來營運建立更為穩固的應對機制。

由於今年第一季但因為地緣衝突持續，印度基礎建設煤炭跟鋼鐵進口量大增，加上南美糧食提早豐收、又提早出貨，使BDI指數在 5 月衝上 3000 點。近期荷姆茲海峽地區之美伊衝突及相關地緣政治情勢，持續受到國際能源及航運市場高度關注。

根據部分國際媒體引述美方官員說法，美伊雙方目前正研議一項為期60天之備忘錄（MOU），並可經雙方同意延長。相關內容據稱包括荷姆茲海峽商業船舶通行安排，以及部分涉及伊朗港口限制措施與石油出口制裁之調整。惟目前前述資訊尚屬媒體報導及協商階段，相關協議內容、執行方式及後續發展仍存在不確定性，實際影響仍須持續觀察。

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