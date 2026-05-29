少子化、人力成本上升 新光保全提５個英文單字迎戰

新保股東會通過每股配息２元。（新光保全提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕新光保全（9925）今（29）日召開股東會，面對全球經濟變化、產業數位化發展、少子化及人力成本上升等挑戰，新光保全持續推動科技轉型與營運升級，積極導入AI人工智慧、IoT物聯網及雲端平台等技術應用，優化智慧派遣系統與服務流程，提升整體營運效率與服務附加價值。

新光保全去年營收達81.3億元，年增3.7%；每股稅後盈餘（EPS）為2.37元，股東會通過每股發放2元現金股利。

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展望今年，新光保全將以「D.A.N.C.E.」作為年度經營主軸，全面強化市場競爭力與營運效率。其中，「Demand Drive」強調回歸客戶需求本質，以場域洞察驅動產品與服務優化；「AI Productivity」聚焦AI技術導入營運流程與管理決策，提升整體生產力與人效；「New Spaces」因應高齡化社會與產業升級趨勢，布局智慧照護與整合型解決方案，拓展新應用場景；「Cost Effective」透過精準成本管理與資源配置優化，提升投資報酬效率；「Employee Centric」則持續深化人才培育與組織韌性，強化員工與企業的長期連結與價值共創。透過策略深化與營運優化，持續提升市場競爭力與企業韌性。

新光保全董事長吳昕東表示，公司將持續秉持「守護安全、創造價值」的核心理念，以穩健經營為基礎，結合科技創新與永續治理，不僅提供安全服務，更希望成為社會穩定與智慧生活的重要守護力量，持續為股東、員工、客戶及社會創造長期價值。

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