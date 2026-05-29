10大低薪「慘」業出爐 洗衣工、房務員月薪3.1萬最悲情

勞動部公布最新職類別薪資調查，洗衣熨燙工、房務人員等屬於低薪一族。示意圖。（資料照，台東縣府提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部公布最新職類別薪資調查，雖然高薪族的月薪年薪羨煞人，但仍有一群長年低薪的族群，月薪「緊貼」最低工資。其中以「支援服務業 」的勞力工，與洗衣熨燙工、建築清潔工、房務人員及遊樂場所服務員收票員，是最低薪的一群，月薪均僅有3.1萬元；收銀員及售票員月薪3.2萬元為第2低，餐飲服務人員、美髮美容及造型設計人員、按摩師月薪3.3萬排名第3低。若觀察年薪，則以休閒遊樂場所服務員38萬元最低。

勞動部進行的職類別薪資調查，是依據各行業中，進一步細分的職類別，分別揭露月薪及年薪水準，從調查資料可以發現，從事同類型的工作，在不同行業薪資也有不小的差異。例如同樣是「勞力工」，運輸及倉儲業的勞力工月薪4.4萬、年薪62萬元，在營建工程業、批發零售業僅有3.4萬元、月薪46萬元，但若在「支援服務業」，月薪更僅有3.1萬元、年薪38.3萬，年薪差了快４成。

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勞動部分析各業別全時受僱人數排名前10的細職類，排除主管及監督人員不算，住宿及餐飲業、教育業、其他服務業之各細職類月、年薪大多低於4萬元及50萬元，而電力及燃氣供應業、金融及保險業月、年薪則均高於5.3萬元及85萬元；同一職類於不同業別薪資也有明顯差異，例如辦公室綜合事務人員（含資料登錄、一般事務秘書）在教育業、藝術娛樂及休閒服務業、月薪與年薪均低於3.5萬元及46萬元，但在電力及燃氣供應業、金融及保險業則月薪達5.4萬元，年薪超過89萬元。

統計各行業中不含獎金的經常性薪資平均薪資最低的一些工作，以洗衣（含鞋包）、熨燙工為3萬1414元元最低，廢棄物收集工及回收資源分類工3萬1512元、清潔及房務人員3萬1735元、廚房幫工3萬1840元、休閒遊樂場所服務員3萬1999元、按摩師3萬2149元、鞣革毛皮及皮革工作人員3萬2174 元、產品分級及檢查人員3萬2202元、各種材質手工藝人員3萬2243元、家具木工及有關工作人員3萬2463元、牙醫助理也僅有3萬2466元，園藝及農牧業生產人員3萬2470元，均為低薪「慘」業。

勞動部為了解事業單位各職類的受僱員工人數及薪資水準，每年辦理「職類別薪資調查」，以從事工業及服務業的事業單位為調查對象，於114年8月間進行調查，統計7月底各職類全時受僱員工（含外籍移工，不含雇主、自營作業者、無酬家屬工作者及部分工時受僱者）人數、7月平均每人經常性薪資（月薪），及前1年（113年）全年平均每人薪資所得（年薪），回收有效樣本計9977家。

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