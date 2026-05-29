燁輝6月盤價大漲 每噸調漲1200元

燁輝6月內銷價格每噸1200元，7月份外銷價格外銷漲20美元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕鍍鋅烤漆廠大廠燁輝（2023）今（29日）開出6月盤價，國際能源及大宗商品價格持續高檔，海運費及煉鋼原料成本持續支撐國內外鋼材行情，內銷盤價每噸調漲1200元，7月外銷盤價每噸調漲20美元。

燁輝指出，世界鋼鐵協會公布4月全球粗鋼產量為1.53億噸，年減1.9%。其中，中國產量8360萬噸，年減2.8%，為近6年來首次低於8500萬噸，顯示去產能政策持續發酵。中物聯鋼鐵物流專委會表示整體市場鋼材需求仍在，成品庫存持續消耗，配合當前鋼市仍處相對旺季，需求大於供給有利鋼價穩定。

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原物料行情部分，中東局勢動盪推升原油、海運、能源及主要金屬價格，進一步墊高煉鋼成本，鐵礦砂價格5月均價每噸達110美元，連4個月走升，澳洲煤礦價格本月均價也站穩每噸180美元。布蘭特、西德州原油價格持續於每桶100美元上下高檔震盪，帶動海運費、煤鐵原料、天然氣及鋅、鋁等主要金屬價格維持高檔，使鋼材製造成本居高不下。

國際鋼價因而持續走揚，不論美國指標鋼廠Nucor，或當地熱軋行情皆站上每噸1200美元，創2年來新高。亞洲包括中國寶武、鞍本集團，台灣中鋼、中鴻、越南河靜、和發等主要鋼廠最新盤價皆以漲盤開出，鋼價持續走揚態勢明確，主基調「成本推動，鋼價不墜」。

另一方面，若近日中東情勢逐步緩和，油價及美元預期走弱，將進一步帶動台幣偏強，進而對出口接單形成壓力。面對成本高漲、匯率波動與市場競爭並存之環境，燁輝合理反映成本，6月內銷盤價每噸調漲1200元，7月外銷盤價每噸調漲20美元。

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